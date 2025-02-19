Участники и инвалиды войны 1941−1945 годов получат по 10 тысяч долларов США. Указ об этом в связи с 9 Мая — Днём памяти и почестей и 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Каждый гражданин, приравненный к участнику Второй мировой войны, получит по 25 млн сумов, а каждый участник трудового фронта во время войны 1941−1945 годов — по 3 млн сумов.

Денежное вознаграждение участникам и инвалидам войны будет вручено в торжественной и праздничной обстановке.

Целями указа являются увековечение памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествование ветеранов, «которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодёжи».