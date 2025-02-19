Президент США Дональд Трамп после первых переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии ложно обвинил Украину в развязывании войны с РФ и раскритиковал Владимира Зеленского, передают CNN и The Guardian.

Трамп заявил, что «очень разочарован» реакцией Украины, чьи представители не были приглашены на переговоры в Эр-Рияде. Накануне Зеленский, комментируя встречу США и России, отметил, что консультации проводятся «об Украине, снова об Украине и без Украины». Он добавил, что Киев никогда не пойдёт на ультиматумы Москвы.

«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров]… Ну, вы там уже три года… Вам вообще не следовало начинать. Вы могли бы заключить сделку», — сказал Трамп.

Трамп, по-видимому, предполагает, что украинцы должны были заключить соглашение с Россией, чтобы избежать полномасштабного вторжения в 2022 году, что на практике означало бы подчинение лояльному Москве правительству в Киеве и отказ от борьбы, пишет CNN. Зеленский во вторник также говорил, что Россия поставила Украине ультиматум три года назад, потребовав, чтобы Киев сократил численность своих войск и позволил Москве установить «пророссийское руководство».

Кроме того, Трамп заявил, что в Украине пора провести президентские выборы — «в явной попытке начать процесс отстранения Зеленского», отмечает CNN.

«У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины — я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал . Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на огромную площадку для сноса», — сказал президент США.

При этом Трамп, которого ранее критиковали за повторение тезисов российской пропаганды, подчеркнул, что эти высказывания «исходят от меня».

По словам американского президента, после переговоров в Саудовской Аравии он «гораздо больше уверен» в достижении мирного соглашения.

«Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идёт очень хорошо», — сказал Трамп.

Он поддержал отправку европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны. «Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за», — сказал он.

Президент США также допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля.