Президент США Дональд Трамп после первых переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии ложно обвинил Украину в развязывании войны с РФ и раскритиковал Владимира Зеленского, передают CNN и The Guardian.
Трамп заявил, что «очень разочарован» реакцией Украины, чьи представители не были приглашены на переговоры в Эр-Рияде. Накануне Зеленский, комментируя встречу США и России, отметил, что консультации проводятся «об Украине, снова об Украине и без Украины». Он добавил, что Киев никогда не пойдёт на ультиматумы Москвы.
«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров]… Ну, вы там уже три года… Вам вообще не следовало начинать. Вы могли бы заключить сделку», — сказал Трамп.
Трамп, по-видимому, предполагает, что украинцы должны были заключить соглашение с Россией, чтобы избежать полномасштабного вторжения в 2022 году, что на практике означало бы подчинение лояльному Москве правительству в Киеве и отказ от борьбы, пишет CNN. Зеленский во вторник также говорил, что Россия поставила Украине ультиматум три года назад, потребовав, чтобы Киев сократил численность своих войск и позволил Москве установить «пророссийское руководство».
Кроме того, Трамп заявил, что в Украине пора провести президентские выборы — «в явной попытке начать процесс отстранения Зеленского», отмечает CNN.
«У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины — я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна
При этом Трамп, которого ранее критиковали за повторение тезисов российской пропаганды, подчеркнул, что эти высказывания «исходят от меня».
По словам американского президента, после переговоров в Саудовской Аравии он «гораздо больше уверен» в достижении мирного соглашения.
«Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идёт очень хорошо», — сказал Трамп.
Он поддержал отправку европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны. «Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за», — сказал он.
Президент США также допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля.
- Первые официальные переговоры России и США по войне в Украине и возобновлению отношений между странами прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. По их итогам в Госдепартаменте сообщили, что стороны договорились создать механизм консультаций. В МИД РФ назвали разговор «очень полезным».
- Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году на пятилетний срок. Очередные президентские выборы должны были пройти 31 марта 2024 года, но не были назначены, так как в стране действует военное положение. Зеленский в ноябре 2023 года говорил, что «сейчас не время для выборов», «сейчас время обороны, время битвы». Опросы среди украинцев также показали, что большинство населения выступает против проведения выборов до окончания войны.