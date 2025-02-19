Агентство по управлению государственными активами объявило о продаже государственной доли в строительной компании «Трест-12».

Госпакет акций (51,12%) был выставлен на продажу в сентябре 2021 года, но процесс приватизации завершился лишь спустя 3,5 года.

Консультантом по приватизации выступила Deloitte.

По данным АУГА, интерес к покупке выразили четыре компании, в следующий этап прошли три из них. Только две компании подали в срок обязывающие предложения.

Победителем торгов была признана Delta Global Dynamics, предложившая 111 млрд сумов.

«Предложение покупателя расположено в верхней части интервала индикативных цен, рассчитанных консультантом, и соответствует оценочной стоимости предприятия», — говорится в сообщении.

Покупатель принял обязательства сохранять в течение двух лет имеющиеся рабочие места, не сокращать действующий фонд зарплаты и не ухудшать условия коллективного договора.

Сделка одобрена Государственной комиссией по приватизации.

О «Тресте-12»

В сентябре 2021 года сообщалось, что «Трест-12», работающий с 1979 года, является одной из наиболее известных строительных компаний Узбекистана. Компания на тот момент имела собственную производственно-техническую базу в Ташкенте, а также инженерный состав с многолетним опытом. Парк техники компании позволяет выполнять крупные строительные проекты собственными силами, говорилось в описании.

Трест выполнял строительство десятков знаковых объектов, в том числе общественных зданий (здания Кабинета министров и министерств, Национальной библиотеки, мечети «Минор» и т. д. ), промышленных объектов (включая завод GM Powertrain), гостиничного комплекса Hyatt Regency, Международного Вестминстерского университета в Ташкенте и многих других.

«Трест-12» также работал над строительством Центра исламской цивилизации, автосборочного производства в СЭЗ «Джизак», нескольких жилых комплексов в Ташкенте, зданий посольства Узбекистана в Казахстане и других объектов.

Чистая прибыль предприятия по итогам третьего квартала 2024 года достигла 8,26 млрд сумов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В 2023 году чистая прибыль составила 22,75 млрд сумов.

«Трест-12» и госзакупки

Список учредителей по данным портала госуслуг. Среди них — Жасур Закиров и Мухайё Закирова, которые являются сыном и супругой бывшего министра строительства Батыра Закирова.

В апреле 2021 года «Газета.uz» рассказывала, что «Трест-12» получает крупные государственные заказы без тендера. В том году директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов подтвердил наличие конфликта интересов в проектах компании. По его словам, трест реализовывал проекты на 5 трлн сумов.

Батыр Закиров, покинувший пост министра строительства в июле 2024 года, подтверждал, что в «Тресте-12» работают его близкие родственники (супруга и сын), но подчёркивал, что компанию выбирают за её имидж и более чем 40-летнюю историю. Решения о присвоении проектов без тендера принимают правительство и президент, и они не зависят от него или его семьи, заявлял министр.

«У меня есть своя работа. „Трест-12“ никак со мной не связан… Мне ни жарко, ни холодно, когда государственная доля составляет 51%», — отмечал Батыр Закиров.

О Delta Global Dynamics





Компания Delta Global Dynamics (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) зарегистрирована в январе 2022 года. Её руководителем значится Владимир Теплов, а учредителем — Данияр Камилов (99%) — сын бывшего министра иностранных дел, ныне заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазиза Камилова.

Кроме того, Delta Global Dynamics указана в качестве сооучредителя (10%) с Advanced Retail International Co и Salveo Limited в ряде компаний — Retail Boutique, Retail Store Pro, Retail Group Store, Spanish Store, Retail Group Global, Master Retail Store, Fashion Retail Store, Fashion Group CA, которые связаны c саудовской Cenomi Group (бывшая Al Hokair), куда входят бренды группы Inditex, такие как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Oysho и Stradivarius. Именно эти бренды представлены в торговом центре Tashkent City Mall.

В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Alliance приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет компанией Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Последняя в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы национальной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. На его месте начато строительство отеля премиум-класса Radisson.

Компания Petroleum Technology Group Камилова стала владельцем Чиназского нефтеперерабатывающего завода, до этого принадлежавшего «Узбекнефтегазу». Ранее эта же компания приватизировала сеть автозаправочных станций UNG Petro, которая сменила название на Carvon.

У предпринимателя также есть доли в компаниях Railway Logistics Company, Premium Uzbekistan, Avendors, Olkon-Investments и Olkon Global