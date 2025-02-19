МВД Узбекистана объявило в розыск известного религиозного блогера Алишера Турсунова (псевдоним — Мубашшир Ахмад, сообщает Daryo со ссылкой на министерство.

Как отметил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов, в отношении Алишера Ахмадовича Турсунова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244−2 Уголовного кодекса — создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях (наказывается лишением свободы от 5 до 15 лет).

Напомним, в августе 2023 года Мубашшир Ахмад объявил о закрытии всех проектов группы Azon New Media, основанной в 2017 году (включала сайт Azon.uz, онлайн радио Azon FM, онлайн-телевидение Azon TV). В ноябре 2023 года был запущен портал Azon Global, работающий на четырёх языках узбекский, русский, английский и турецкий).

28 декабря того же года правоохранительные органы Турции задержали Мубашшира Ахмада. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщало, что полиция забрала его из дома и поместила в депортационный центр. «Посольство и генеральное консульство Узбекистана в Турции оказывают соответствующую консульскую и юридическую помощь нашему соотечественнику», — говорилось в сообщении. 21 февраля он был освобождён из депортационного центра.