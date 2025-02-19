Сайт одного из крупнейших СМИ Узбекистана Kun.uz остаётся недоступным более суток. Издание продолжает публиковать материалы в социальных сетях.

Доступ к сайту пропал 18 февраля. Днём 19 февраля редакция сообщила, что это связано с техническими проблемами с сервером, на котором размещён сайт.

«Команда сайта продолжает работу в штатном режиме, публикуя важные новости и материалы на своих страницах в социальных сетях. В настоящее время технический вопрос близок к решению, и в ближайшие часы ожидается восстановление доступа к сайту», — говорится в сообщении.

Редакция также опровергла слухи о якобы оказываемом давлении.

Отметим, что большинство крупных сайтов Узбекистана размещены в крупных дата-центрах в Германии, Нидерландах и США. Обслуживание хостинга в Узбекистане обходится намного дороже. К тому же местные операторы пока не предоставляют необходимого уровня отказоустойчивости, гибкости масштабирования и качества технической поддержки, как это делают ведущие зарубежные дата-центры.