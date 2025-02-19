Генеральная прокуратура Бразилии официально предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинения в организации заговора с целью свержения правительства после поражения на президентских выборах 2022 года, сообщает Reuters.

Обвинения включают в себя утверждения о том, что 69-летний Болсонару планировал отравить своего преемника, президента Луису Инасиу Луле да Силве и застрелить судью Верховного суда Александра де Мораеса.

Экс-президент отрицает вину и заявляет, что стал жертвой политического преследования. Адвокаты политика утверждают, что он никогда не поддерживал никаких движений, направленных на подрыв демократического верховенства закона в Бразилии или институтов, которые его поддерживают.

Всего в заговоре были обвинены 34 человека, включая нескольких военных чиновников — бывшего советника Болсонару по национальной безопасности, отставного генерала Аугусто Элено и бывшего командующего военно-морских сил страны адмирала Алмира Гарнье Сантоса.

«Они стремились к полному контролю над тремя ветвями власти; они наметили центральный офис, который будет служить цели организации нового порядка, который они намеревались установить», — говорится в обвинительном заключении.

Федеральная полиция Бразилии вела расследование предполагаемого заговора с участием Болсонару на протяжении двух лет и в ноябре обвинила бывшего президента и ещё 36 лиц. Заключение полиции было направлено в Верховный суд, оттуда его получил генеральный прокурор, который решил предъявить официальные обвинения.

Решение генпрокуратуры должен рассмотреть Верховный суд. Если суд одобрит ходатайство, Болсонару станет ответчиком и предстанет перед судом по уголовному делу. В случае признания виновным политику грозит не менее 10 лет тюрьмы.