Агентство оборонной промышленности представило Узбекистан на международной выставке оборонных технологий IDEX-2025 в Абу-Даби, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

На мероприятии, которое проходит раз в два года, демонстрируется военная техника, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана, и продукция двойного назначения.

В павильонах Узбекистана представлены бронемашины «Арслон» с колёсной формулой 8×8 и 6×6, а также самоходная гаубица «Туфон», смонтированная на шасси грузового автомобиля.

В рамках выставки проводятся переговоры и ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в сферах военного партнёрства, инноваций и кибербезопасности.

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