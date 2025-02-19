Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана выявил антиконкурентный сговор между 47 станциями заправки автомобилей газом в Бухарской области.

Мониторинг территориального управления комитета показал, что розничная цена 1 куб. м сжатого газа на АГНКС до 6 декабря 2024 года составляла от 3850 до 3950 сумов, а в период с 7 по 9 декабря она выросла до 4150 сумов, или на 8%.

Всего было изучено 85 АГНКС с целью выявления признаков антиконкурентных соглашений или согласованных действий среди хозяйствующих субъектов, которые одновременно или последовательно искусственно повышали розничные цены на сжатый газ.

Комитет установил, что 44 хозсубъекта, которым принадлежит 47 АГНКС, искусственно завысили цены без наличия индивидуальных экономических причин, внешних факторов или необходимости в увеличении затрат.

Повышение цен происходило одновременно или последовательно в период с 5 по 13 декабря, что привело к получению необоснованной прибыли за счёт потребителей, заявили в ведомстве.

Специальная комиссия территориального управления комитета возбудила дела в отношении всех 44 компаний по признакам нарушения требований статьи 19 закона «О конкуренции», приняты решения о применении финансовых штрафов.

Кроме того, выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и предотвращению подобных случаев в будущем.