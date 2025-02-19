Гроссмейстеры из Узбекистана Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов завершили участие в первом турнире по шахматам Фишера Freestyle Chess Grand Slam Tour, который прошёл на курорте Вайсенхаус в Германии.

О турнире

Freestyle Chess Grand Slam Tour — это серия турниров в формате шахмат Фишера. Серия состоит из пяти турниров «Grand Slam» в формате турнира Freestyle Chess GOAT Challenge, который проводился в 2024 году. За каждый этап будут начисляться очки. Игрок, набравший наибольшее количество очков в конце года, станет чемпионом мира по Freestyle Chess.

Тур был совместно основан экс-чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, который является сторонником шахмат Фишера и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером. «Газета.uz» ранее писала об этом турнире и этой разновидности шахмат, которые вызвали небывалый ажиотаж.

Участниками первого такого турнира стали:





34-летний Магнус Карлсен (Норвегия), рейтинг ФИДЕ — 2831, 1-е место в мире; 32-летний Фабиано Каруана (США), рейтинг ФИДЕ — 2803, 2-е место в мире; 37-летний Хикару Накамура (США), рейтинг ФИДЕ — 2802, 3-е место в мире; 18-летний Гукеш Доммараджу (Индия), рейтинг ФИДЕ — 2777, 5-е место в мире; 20-летний Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), рейтинг ФИДЕ — 2768, 6-е место в мире; 21-летний Алиреза Фирузджа (Франция), рейтинг ФИДЕ — 2763, 7-е место в мире; 42-летний Левон Аронян (США), рейтинг ФИДЕ — 2747, 11-е место в мире; 20-летний Винсент Каймер (Германия), рейтинг ФИДЕ — 2733, 20-е место в мире; 29-летний Владимир Федосеев (Россия), рейтинг ФИДЕ — 2717, 26-е место в мире; 19-летний Жавохир Синдаров (Узбекистан), рейтинг ФИДЕ — 2692, 37-е место в мире.

Стоит отметить, что первоначально по регламенту должен был играть Вишванатан Ананд. Но многократный чемпион снялся с турнира, и его место занял ставший вторым в отборе Синдаров.

Призовой фонд первого этапа — 750 тысяч долларов. Победитель получает 200 тысяч долларов, игрок, ставший последним — 7500 долларов.

Участие узбекистанцев

В первый день турнира Жавохир Синдаров остался непобеждённым, выиграв четыре из пяти игр, включая победу над Магнусом Карлсеном. К концу дня он сравнялся с Фабиано Каруаной после того, как их игра в пятом раунде завершилась вничью.

На второй день Алиреза Фирузджа победил Синдарова в финальном туре, заняв первое место в круговой системе по тай-брейкам и получив право первым выбрать соперника для четвертьфинала. Левон Аронян и Владимир Федосеев выбыли из основного соревнования и должны были сразиться друг с другом в матче за девятое место.

В четвертьфинале четыре лучших игрока с наивысшим рейтингом из кругового этапа последовательно выбирали себе соперников из числа оставшихся доступных игроков из восьмёрки лучших.

Ожидалось, что он остановится на ком-то из занявших места в конце таблицы, но Жавохир Синдаров озвучил имя Хикару Накамуры — третьего номера мирового рейтинга, бывшего чемпиона мира по шахматам Фишера.

Матч проходил в упорной борьбе, в первой классической партии американец имел большие шансы победить, но удача сопутствовала нашему соотечественнику. Удержавшись в основной стадии противостояния, он победил на тай-брейке и прошёл в полуфинал. Накамура не смог сдержать эмоций и был сильно разочарован упущенной победой, предложив ничью, что гарантировало Синдарову проход в следующий этап. После партии американский гроссмейстер даже заговорил о завершении карьеры.

В полуфинале Синдарову противостоял второй номер мирового рейтинга Фабиано Каруана из США. Шахматистам потребовалось шесть партий, чтобы выявить победителя. В первой партии узбекистанец был близок к победе, но не воспользовался ошибкой соперника. Вторая игра также завершилась вничью, несмотря на перевес американца.

Затем соперники перешли в тай-брейк, где сначала сыграли вничью, а затем обменялись победными партиями. В решающей, шестой партии Каруана на опыте прошёл в финал.

Жавохир Синдаров и Магнус Карлсен. Фото: Lennart Ootes / Freestyle Chess

В матче за третье место Синдаров дважды проиграл Магнусу Карлсену и занял четвёртое место по итогам турнира.

Нодирбек Абдусатторов также уступил Карлсену в четвертьфинале (0:2), а в нокауте победил Алирезу Фирузджу из Франции (1,5:0,5).

Хикару Накамура и Нодирбек Абдусатторов. Фото: Stev Bonhage / Freestyle Chess.

В следующем матче узбекистанец уступил Хикару Накамуре (0:2), из-за чего он занял 6-е место.

В результате за турнир Жавохир Синдаров получил 60 тысяч долларов, а Абдусатторов — 40 тысяч долларов.

Победителем первого турнира стал Винсент Кеймер, который в финале обыграл Фабиано Каруану.