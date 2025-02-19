Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 февраля заслушал презентацию предложений по повышению энергоэффективности. Эти инициативы разработаны в рамках поручений, данных на совещании по развитию электроэнергетики 28 января.

По данным пресс-службы главы государства, в Узбекистане в 2024 году было произведено 50 млрд кубометров природного газа и 81 млрд кВт·ч электроэнергии. Согласно данным Агентства статистики, объём производства газа составил 44,6 млрд кубометров (-4,5% к 2023 году), а электроэнергии — 81,3 млрд кВт·ч (+4,6%).

«Согласно прогнозам, к 2035 году потребление электроэнергии увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем. Для полного удовлетворения этого спроса необходимы не только наращивание производства, но и сбережение энергии», — говорится в сообщении.

Анализ показывает, что в Узбекистане на создание 1 доллара валового внутреннего продукта расходуется в 2,5 раза больше энергии, чем в среднем по миру. Потери электроэнергии в сетях достигают 14%, а природного газа превышают 7%.

В связи с этим с привлечением учёных проводится научно обоснованное изучение возможностей энергосбережения на местах. В семи областях выявлены резервы для экономии 4,6 млрд кВт·ч электроэнергии и 1 млрд кубометров газа.





В ходе презентации были рассмотрены конкретные меры по повышению энергоэффективности.

В частности, замена устаревших насосов в системе водного хозяйства позволит ежегодно экономить 1 млрд кВт·ч электроэнергии. Как ожидается, модернизация котельных и внедрение «зелёной» энергии в соцучреждениях уже в этом году даст экономию 5 млн кубометров газа и 15 млн кВт·ч электроэнергии.

В целом, в этом году планируется сэкономить 1,6 млрд кубометров газа и 3,5 млрд кВт·ч электроэнергии.

Для крупных промышленных предприятий будут установлены нормативы потребления на единицу продукции, что, как сообщается, позволит снизить затраты на 5−10%.

Начальник Инспекции по контролю за использованием электрической энергии, нефтепродуктов и газа при Кабмине Ильхом Ниматуллаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что для 2034 крупных предприятий определены меры по экономии электроэнергии, газа и нефтепродуктов.

По его словам, это позволит снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции.

Для этого планируется проанализировать статистику расходования энергоресурсов через автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и газа (АСКУЭ и АСКУГ) и разработать нормативы потребления.

«Совместно с компанией Uzinfocom в течение шести месяцев мы разработаем программное обеспечение и внедрим во всех производственных предприятиях», — отметил Ниматуллаев.

Планируется утвердить адресную программу по установке энергосберегающего оборудования на объектах социальной сферы (школы, детские сады, вузы и другие). В частности, по словам главы Узэнергоинспекции, намечено установить не только солнечные панели и водонагреватели, но и установить датчики движения, обеспечить теплоизоляцию, обновить двери и оконные рамы.

Кроме того, будут расширены меры по теплоизоляции многоквартирных домов, а также предоставлены льготные кредиты на установку гелиоколлекторов и солнечных панелей. Запланировано внедрение образовательных программ по энергосбережению на основе японского опыта.

Президент подчеркнул важность энергосбережения во всех секторах экономики, социальной сфере и жилищном хозяйстве. Даны поручения по снижению потерь энергии, борьбе с хищениями и нецелевым использованием энергоресурсов.

Напомним, на совещании 28 января президент заявил, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики. Долю «зелёной» энергии в общей структуре генерации в Узбекистане планируется увеличить c 16% до 26%. Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов.

Шавкат Мирзиёев поручил заместителю премьер-министра — министру экономики и финансов Джамшиду Кучкарову и главе Минэнерго Журабеку Мирзамахмудову вместе с хокимами областей в течение трёх месяцев разработать программу, направленную на сокращение затрат до 15−20% и увеличение добавленной стоимости за счёт энергоэффективности.