Центральный банк Узбекистана прокомментировал изменения в новом законе «О гарантиях защиты вкладов в банках», который был подписан президентом 18 февраля.

С 2009 года в Узбекистане действует система 100%-ной гарантии вкладов, введённая в период кризиса. Однако сегодня такая система сохраняется только в Узбекистане, Туркменистане и Беларуси. В большинстве стран установлены лимиты.

Теперь в Узбекистане максимальная сумма гарантии по вкладам составляет 200 млн сумов (около 15,4 тыс. долларов) на одного вкладчика в одном банке.

Это требование распространяется на новые вклады, размещённые после вступления закона в силу.

«Если у вас уже есть срочный или накопительный вклад, открытый до вступления закона в силу, он полностью гарантирован независимо от суммы. Если ваш вклад составляет менее 200 млн сумов, он будет гарантирован в полном объёме», — говорится в сообщении.

Кроме того, определение такого лимита не освобождает банки от гражданской ответственности. Они по-прежнему будут отвечать перед клиентами своими активами и имуществом. То есть 200 млн сумов покроет государство, остальную часть вкладчик может потребовать у банка.

Ещё одно новшество — теперь гарантируются не только вклады физических лиц, но и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Для чего необходимо гарантирование вкладов и почему важно устанавливать определённые лимиты?

По данным ЦБ, новые правила необходимы для защиты вкладчиков: если банк ликвидируется, вкладчики смогут вернуть свои средства.

Отметим, что ограниченный лимит стимулирует вкладчиков осознанно выбирать банки, оценивая их финансовую устойчивость, а не ориентироваться только на высокие проценты.

Кроме того, это укрепляет финансовую дисциплину банков, которые должны будут конкурировать не за счёт рискованных депозитных программ с завышенными ставками, а за счёт надёжности и стабильности.

Полная гарантия всех вкладов без ограничения может привести к необходимости значительных госрасходов в случае кризиса. Введение лимита делает систему более управляемой и снижает риски для экономики.

Что будет, если ваш вклад превышает 200 млн сумов?

В ЦБ указали, что установленная сумма гарантии в 200 млн сумов не означает запрет на размещение в банке более крупных сумм. «Хранить деньги в банке намного безопаснее и выгоднее, чем держать их дома. Гарантированная сумма применяется только в случае ликвидации банка, в остальных случаях банки продолжают выполнять свои обязательства по договорам вкладов», — подчеркнул регулятор.

Более того, поправками сокращается срок начала выплаты компенсации при отзыве лицензии у банка с 83 дней до 20 дней после вступления закона в силу, а затем до 15 дней — с 2026 года, до 7 дней — с 1 января 2027 года.

Это означает, что Агентству гарантирования вкладов даётся максимум 20 рабочих дней на выплату компенсации, но при необходимых условиях выплаты могут быть произведены и раньше срока.

«Даже если вы не успеете получить свои деньги в установленный срок, нет поводов для беспокойства. Вы по своему усмотрению в удобное время сможете забрать их в агентстве», — говорится в сообщении.

Подробнее ознакомиться с законом можно по ссылке.