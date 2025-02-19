Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля подписал закон «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках» в новой редакции (текущая от 2002 года). Документ опубликовала газета «Народное слово».

Разработка закона

Закон о реформе системы гарантирования вкладов был разработан совместно с экспертами Всемирного банка и направлен на соответствие международным стандартам.

Эксперты изучили действующую систему и выявили, что 8 из 16 международных принципов эффективного страхования вкладов не выполняются. Главные проблемы связаны с тем, что Фонд гарантирования вкладов не способен обеспечить полную защиту депозитов. Это вынуждает вкладчиков выбирать банки с высокими процентами, не учитывая их финансовую устойчивость.

Кроме того, Народный банк, который обслуживает большинство физических лиц, не участвует в системе гарантирования вкладов, так как получает государственные гарантии. По мнению экспертов, это нарушает конкуренцию на финансовом рынке.

Что изменится?

С 2009 года в Узбекистане действует система 100%-ной гарантии вкладов, введённая в период кризиса. Однако сегодня такая система сохраняется только в Узбекистане, Туркменистане и Беларуси. В большинстве стран установлены лимиты:

Казахстан — 43 тысячи долларов;

Азербайджан — 17,7 тысячи долларов;

Россия — 15,4 тысячи долларов;

Турция — 14 тысяч долларов;

ЕС — до 100 тысяч евро.

Согласно новому закону, в Узбекистане максимальная сумма гарантии теперь составляет 200 млн сумов (около 15,4 тысячи долларов) на одного вкладчика в одном банке. Однако если клиент имеет депозиты в разных банках, то защита распространяется на каждую организацию отдельно (например, при вкладах в 36 банках сумма защиты может достигать 7,2 млрд сумов).

Заместитель председателя Центробанка Аброрхужа Турдалиев ранее заявил, что этот лимит покроет 97% вкладчиков, что выше среднего мирового показателя (90%).

Согласно информации Telegram-канала «Расмий хабарлар», новый лимит не превышает уровень депозитов 99,7%, то есть при текущих условиях они получат полную защиту своих средств.

Сегодня общий объём депозитов составляет 308,6 трлн сумов (в 2017 году было 37 трлн сумов). Совокупные вклады физических лиц достигли 122,5 трлн сумов, из этой суммы до 200 млн сумов имеют 99,7% вкладчиков (122,1 трлн сумов).

Кроме того, гарантированная сумма в 200 млн сумов теперь также распространится на сумовые и валютные вклады индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.

Что подпадает под гарантии

Объектом гарантирования вклада считаются:

остаток денежных средств, внесённых в банк в соответствии с договором банковского вклада или банковского счёта;

средства, хранящиеся на отдельных счетах до выполнения условий договора (например, услуга «эскроу»);

средства, удостоверенные сберегательным (депозитным) сертификатом;

остаток начисленных процентов по договору банковского вклада или счёта, которые не были выплачены на момент наступления гарантийного случая, если их начисление предусмотрено договором;

остаток начисленных, но не выплаченных процентов, указанных в сберегательном (депозитном) сертификате.

Какие вклады не гарантируются?

Гарантии не распространяются на:

депозиты финансовых организаций, включая банки, небанковские кредитные организации, страховые компании, инвестиционные и паевые фонды, лизинговые компании, а также другие организации, ведущие финансовую деятельность по лицензии или с разрешения властей Узбекистана и иностранных государств;

вклады государственных организаций и предприятий, а также государственных органов Узбекистана или иностранных государств;

вклады лиц, связанных с банком (за исключением членов правления и ключевого персонала банка, если их размер не превышает заработную плату за последние три месяца);

средства, размещённые в зарубежных филиалах или дочерних банках;

деньги на индивидуальных накопительных пенсионных счетах;

средства, полученные незаконным путём, включая отмывание доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения (если это подтверждено судом).

Что не считается вкладом?

В понятие вклада не входят:

акции и другие инструменты, включённые в регулятивный капитал банка;

долговые ценные бумаги, выпущенные банком, включая облигации и простые векселя;

субординированные долговые обязательства банка;

денежные средства в банковских сейфах (хранение на таких счетах не даёт права на компенсацию);

право требования по финансовым инструментам, включая фьючерсы, опционы, производные контракты;

доверительное управление активами — средства, переданные банку в управление, также не подпадают под государственные гарантии.

Какие гарантии останутся?

Новая сумма компенсации не затронет уже открытые депозиты — по ним сохранится полная гарантия, но только если это срочные и накопительные вклады (не действует на вклады до первого востребования). Однако если вклад был увеличен сверх установленного лимита, и срок его возврата продлён после вступления закона в силу, то гарантия применяется до 200 млн сумов.

Ограничение не освобождает банки от обязательств перед вкладчиками. Государство покрывает 200 млн сумов, но вкладчик сможет требовать оставшуюся сумму у банка.

Более того, поправками сокращается срок начала выплаты компенсации при отзыве лицензии у банка с 2 месяцев 23 дней до 20 дней после вступления закона в силу, а затем до 15 дней — с 2026 года, до 7 дней — с 1 января 2027 года.

Дополнительная компенсация

Если банк ликвидируется, реорганизуется (сливается или присоединяется к другому), вкладчики получают дополнительную компенсацию.

Это дополнительные выплаты вкладчикам, а также наследникам вкладов или тем, кто получил их в течение 6 месяцев после слияния банка.

Компенсация выплачивается по каждому вкладу в обоих банках. Если у вкладчика несколько счетов в этих банках, применяется специальный порядок расчёта компенсации.

Банк, который становится правопреемником, обязан в течение 5 дней уведомить вкладчиков о праве на компенсацию.

Вкладчики, имеющие право на допкомпенсацию, могут забрать вклад в течение 6 месяцев без штрафов и потери начисленных процентов.

Как будет работать Фонд гарантирования вкладов?

Фонд будет поддерживать уровень резервов на уровне 5% депозитной базы. Для управления средствами создадут Агентство гарантирования вкладов в форме некоммерческого государственного учреждения.

Фонд сможет привлекать дополнительные средства через:

специальные взносы банков (по согласованию с ЦБ);

займы из госбюджета;

кредиты Центробанка и другие источники.

Сотрудники агентства получат право участвовать в проверках банков и следить за достоверностью данных о вкладах.

Чтобы защитить средства фонда от инфляции, они будут размещаться в высоколиквидные активы с низкими рисками, которые можно превратить в деньги в течение 7 дней.