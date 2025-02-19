Узбекистан и Исламский банк развития (ИБР) подписали два соглашения по финансированию проектов в сфере образования и дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

16 февраля в Саудовской Аравии на полях конференции Al-Ula Conference for Emerging Market Economies состоялась встреча вице-премьера, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова и президента Исламского банка развития (IsDB) Мухаммада Аль-Джассера.





Минэкономфин не раскрыл суммы заёмных соглашений, но ИБР опубликовал детали финансирования.

Согласно первому соглашению, ИБР предоставит 160,25 млн долларов на развитие инклюзивного образования в Узбекистане в сотрудничестве с Глобальным партнёрством по образованию (GPE) по программе SmartED Проект направлен на улучшение качества образования и условий обучения в стране и включает:

строительство 58 современных школ с инклюзивной средой, лабораторным оборудованием, мебелью и цифровой инфраструктурой;

создание 2431 нового учебного класса по всей стране;

разработку новых учебных программ и материалов, переход на компетентностный подход в образовании;

реформу системы подготовки учителей и повышение квалификации педагогов;

совершенствование механизмов оценки учеников и эффективности школ;

внедрение моделей инклюзивного образования, обеспечивающих равные возможности для всех учащихся.

К 2026 году все школьники в Узбекистане должны получить улучшенный доступ к качественному образованию в рамках компетентностной, инклюзивной и подотчётной системы. Цель проекта — улучшить образовательную среду и создать устойчивую систему обучения, основанную на компетенциях, для повышения успеваемости учеников по всей стране.

Банк также выделит 138,8 млн долларов на реконструкцию 37 км автодороги A373, проходящей через три района Сырдарьинской области — Акалтынский, Мирзаабадский и Сардобинский. Проект предусматривает сокращение времени в пути на 50% — до 30 минут к 2030 году.

Кроме того, планируется снизить аварийность на 40% — до 24 инцидентов в год, а также модернизировать 4-полосную автомагистраль для увеличения пропускной способности.

Также ожидается повышение региональной и международной транспортной интеграции, развитие торговли, туризма и транзитных маршрутов.

Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2024 года превышал 37 млрд долларов. Обязательства страны перед Исламским банком развития составляли 921 млн долларов.