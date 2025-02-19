Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет вышла в четвертьфинал Кубка Азии U-20 со второго места в группе «С».

В предыдущих матчах группы Узбекистан обыграл Йемен (1:0) и Индонезию (3:1). В третьем матче команде противостоял Иран, обыгравший Йемен (6:0) и Индонезию (3:0) с крупным счётом.

Узбекистан и Иран обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира ещё до очного поединка, который прошёл 19 февраля в городе Шэньчжэнь Китая и завершился со счётом 1:2.

Узбекистан начал матч без основного форварда Мухаммадаали Уринбоева, а Иран оставил на скамейке запасных полузащитника «Эстегляля» Аболфазла Замани, который оформил дубль в победном матче против Йемена (6:0).

Иран активно начал встречу и уже на 19-й минуте создал опасный момент: Юсеф Мазраэ пробил из-за пределов штрафной, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.

На 38-й минуте Иран упустил явный шанс выйти вперёд: Алиреза Хомаеифар навесил в штрафную, где Эсмаил Голизаде оказался перед голкипером Узбекистана Мухаммадюсуфом Собировым, но пробил прямо в него.

Собиров также выручил команду после углового, отразив опасный удар головой от Хесама Нафари в непосредственной близости от ворот.

Однако в 52-й минуте вратарь Узбекистана допустил ошибку: он не сумел зафиксировать сильный удар Мазраэ, и мяч, несмотря на его попытки спасти ситуацию, оказался в сетке — 1:0.

На 64-й минуте иранцы увеличили преимущество: Аболфазл Мореди заработал пенальти после фола вратаря, а Голизаде уверенно реализовал 11-метровый удар — 2:0.

На 69-й минуте в игру вошёл Мухаммадаали Уринбоев, и спустя 10 минут он сумел вернуть интригу, поразив ворота ударом с полулёта из центра штрафной — 2:1.

Иран мог забить ещё один гол на 84-й минуте, когда Пурия Шахрабади обыграл защитника и мощно пробил, но мяч угодил в перекладину. Однако это не повлияло на исход встречи — победу праздновали иранцы.

Иран завершил групповой этап с тремя победами и теперь встретится в четвертьфинале с командой, занявшей второе место в группе «D». Действующий чемпион турнира — Узбекистан — сыграет с победителем этой группы.

На момент публикации в группе «D» первое место занимает Южная Корея (6), второе — Япония (4). В заключительном матче группового этапа они сыграют между собой. Сирия (1) сыграет с Таиландом (0).

Главный тренер молодёжной сборной Узбекистана Фарход Нишонов заявил, что «команда хотела победить, но из-за допущенных ошибок потерпела поражение».

«Решили дать отдых ряду футболистов, поэтому в составе были изменения. Я недоволен результатом, наша цель была — победа. Завтра станет известно, с кем мы сыграем в следующем раунде. После этого начнём подготовку в соответствии с нашим планом», — сказал он.

По его словам, у Уринбоева было небольшое повреждение, поэтому его не стали выпускать в стартовом составе, чтобы он успел полностью восстановиться к следующему этапу.

В соревновании участвуют 16 команд. Четыре лучшие сборные получат путёвки на чемпионат мира U-20, который пройдёт в Чили.

Отметим, что Узбекистан является действующим чемпионом Кубка Азии. В 2023 году молодёжная сборная во главе с тренером Равшаном Хайдаровым впервые в своей истории выиграла этот турнир.

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