Экологическая партия Узбекистана прокомментировала сообщения о планируемой застройке парка «Анхор Локомотив» в Ташкенте.

Как отмечает партия, в последние 2−3 года Ташкент занимает «высокие» позиции в международных рейтингах по ухудшению качества атмосферного воздуха. Единственный способ предотвратить это и сохранить стабильную экологическую среду — увеличение количества деревьев и их защита, отметили «зелёные».

«Однако, несмотря на введение бессрочного моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, в некоторых районах продолжают фиксироваться случаи незаконной вырубки», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» писала, что активисты требуют сохранить парк «Анхор Локомотив» в Ташкенте, где планируется строительство более 15 объектов, включая высотные жилые комплексы, бизнес-центр и апарт-отель. Жители начали собирать подписи против проекта.

В связи с этим депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Бахтиёр Пулатов направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и хокимият Ташкента.

Запрос касается следующих вопросов:

будет ли сохранён парк «Анхор-Локомотив» как культурно-рекреационная зона?

насколько законны планы по строительству жилых домов, гостиницы и спортивного комплекса на его территории и в прилегающих зонах?

Напомним, в ноябре президент поддержал инициативу партии «Адолат» о запрете приватизации парков отдыха, аллей и скверов.

Весной хокимият Ташкента сообщил о передаче парков Абдуллы Кадыри и Дружбы (бывший Бабура) в аренду на 49 лет компании BPM Smart Decision Management. Решения правительства и хокимията города об этом недоступны в открытом доступе.

Ранее эта же компания реконструировала парк имени Гафура Гуляма, который был передан ей в аренду на 49 лет (на основании распоряжения Кабинета министров от 9 августа 2019 года и решения бывшего хокима Ташкента от 15 августа 2019 года).

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, комментируя передачу в аренду парков, заявил, что государство не должно быть менеджером парков и что содержание парков — большое бремя для госбюджета.

Тогда же партия «Адолат» призвала хокимият изучать и учитывать общественное мнение перед принятием таких важных решений, как передача парков в аренду.