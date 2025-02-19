Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 125 млн долларов США для поддержки правительства Узбекистана в усилиях по модернизации сектора управления водными ресурсами, улучшению водной безопасности и увеличению доступа к безопасному и надёжному водоснабжению в стране. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Проект по улучшению умного управления водными ресурсами с учётом изменения климата позволит улучшить управление активами и устойчивость предоставления услуг, а также укрепить институциональный потенциал сотрудников национального предприятия водоснабжения. Это также приведёт к более эффективному принятию решений и повышению эффективности управления водными ресурсами и использования энергии, тем самым способствуя смягчению последствий изменения климата, говорится в сообщении.

«Водные ресурсы Узбекистана находятся под серьёзной угрозой из-за изменения климата и неэффективного использования, — сказала директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайа. — Проект АБР внедрит умные системы управления водными ресурсами для улучшения водопользования, снижения потребления энергии и повышения операционной эффективности с целью снижения углеродного следа Узбекистана».

Проект окажет поддержку компании «Узсувтаъминот» и её региональным филиалам в завершении установки по всей стране системы учёта расхода воды и телеметрии на основных объектах водопользования. В рамках проекта также будет проведена инвентаризация активов и подготовлено географическое картирование на месте для всей существующей инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, включая около 4 миллионов подключений клиентов.

Будет запущен интегрированный пакет климатически оптимизированных систем управления коммунальными услугами на базе ИТ, включая обучение персонала национальных предприятий водоснабжения. Проект также позволит улучшить работу клиентских центров за счёт предоставления нового программного обеспечения для управления финансами, что приведёт к созданию прозрачной финансовой отчётности на основе международных стандартов.

Таким образом, проект будет способствовать внедрению преобразующих цифровых решений и технологий для сокращения эксплуатационных расходов, повышения эффективности рабочей силы, а также улучшения взаимодействия и удовлетворённости клиентов.

За 30 лет после присоединения Узбекистана к АБР в 1995 году банк выделил стране займы государственного сектора, гранты и техническое содействие на общую сумму 14,3 млрд долларов.