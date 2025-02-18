В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за последние три года официальные переговоры между Россией и США об урегулировании войны в Украине и восстановлении двусторонних отношений.

С американской стороны во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Российскую делегацию возглавили министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Итоги переговоров по версии США

В заявлении на сайте Госдепартамента США говорится, что Соединённые Штаты и Россия договорились:

Создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях, чтобы принять необходимые шаги для нормализации работы дипмиссий;

Назначить команды на высшем уровне, которые начнут работать над скорейшим прекращением конфликта в Украине — так, чтобы оно было устойчивым, прочным и приемлемым для всех сторон;

Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, касающихся взаимных геополитических интересов, исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся после успешного завершения конфликта в Украине;

Продолжить работать, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса.

«Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд», — отмечается в заявлении Госдепартамента.

Рубио также сказал, что Евросоюз, представители которого не были приглашены на встречу, «в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров», так как вводил санкции против России.

Итоги переговоров по версии России

«Разговор был очень полезный, мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров.

По словам главы российского МИДа, «самое срочное» сейчас — обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России, чтобы «снять препоны» в работе дипломатических миссий двух стран.

Лавров также сообщил, что стороны согласились в ближайшее время «сформировать процесс по украинскому урегулированию». США сообщит, кто будет представлять Вашингтон на переговорах, а Россия выдвинет своего представителя, добавил он.

В «широком, концептуальном плане», как утверждает Лавров, стороны договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объёме и расширения его на самые разные сферы.

Трёхступенчатый план

Журналистка Fox News Жаки Генрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам, написала, что США и Россия предлагают трехэтапный план по окончанию войны — прекращение огня, президентские выборы в Украине, подписание окончательного соглашения.

Позже Генрих уточнила, что, со слов американского источника телеканала, стороны пока «обсуждают» пункт о выборах и «он может стать частью будущих переговоров, но не сегодня».

О трёхступенчатом плане рассказал также депутат Европарламента Сергей Лагодинский. «Это полное исполнение всех желаний Путина», — отметил он.

Глава МИД РФ на вопрос журналистов о наличии такого плана ответил, что «не видел этой информации». «Правда сегодня нашёл ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о некоем плане урегулирования. Там сказано не было — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — заявил Лавров.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Анкаре, заявил, что Киев никогда не пойдёт на ультиматумы России.

По его словам, Россия поставила Украине ультиматум ещё три года назад, когда начала полномасштабное вторжение, потребовав, чтобы Киев сократил численность своих войск и позволил Москве установить «пророссийское руководство».

«И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединённых Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдёт», — сказал Зеленский.

«Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь», — добавил он.