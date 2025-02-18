Страны Организации тюркских государств (ОТГ) договорились об увеличении уставного капитала Тюркского инвестиционного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

14 февраля в Азербайджане состоялся крупный бизнес-форум стран ОТГ, организованный Турецким инвестиционным фондом (TIF) и Союзом торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCI).

В ходе мероприятия было объявлено об увеличении уставного капитала фонда на 20% — с 500 млн до 600 млн долларов. Азербайджанский Report сообщил, что увеличение капитала произошло за счёт присоединения к фонду Венгрии.

Фонд был создан в 2023 году и начал деятельность в 2024 году. Каждые из пяти стран — Азербайджан, Турция, Казахстана, Кыргызстан и Узбекистан — вложили по 100 млн долларов. Штаб-квартира фонда расположена в Стамбуле.

Фонд ориентирован на финансирование инфраструктурных, торговых и предпринимательских проектов в тюркском регионе. Увеличение его капитала откроет дополнительные возможности для поддержки микро, малого и среднего бизнеса, стимулирования торговли и расширения экономического сотрудничества между странами ОТГ, говорится в сообщении.

Главной темой обсуждений форма стали инвестиционные перспективы, усиление экономических связей и развитие бизнеса в регионе.

Узбекистан выступил с инициативой провести в мае 2025 года в Каракалпакстане Форум женщин-предпринимателей стран ОТГ, что «станет ещё одним шагом в развитии экономического взаимодействия в регионе».