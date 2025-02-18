В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых сообщают о вырубке деревьев на трассе Каган-Бухара.

В Управлении экологии Бухарской области сообщили, что в рамках реконструкции участка дороги 218−228 км (20 км) трассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» «выполняется пересадка 1824 плодовых и декоративных деревьев на свободные территории в соответствии с законодательством».

Этот процесс проводится в соответствии с порядком вырубки, пересадки или компенсационной посадки деревьев и кустарников, утверждённым постановлением Кабинета министров Узбекистана (ПКМ-464) от 22 августа 2022 года, отмечается в сообщении.

По данным управления, на данный момент 151 дерево уже пересажено в строящийся туристический центр «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара») и парк «Янги Узбекистон». Работы по пересадке остальных деревьев также продолжаются.

«Реконструкция трассы А-380 осуществляется поэтапно. Все деревья, попадающие в зону строительства, будут пересажены на новые места с соблюдением экологических норм и требований законодательства», — говорится в сообщении.

О пересадке деревьев для реконструкции трассы объявили ещё в июле 2023 года. Тогда планировалось пересадить 31,3 тысячи деревьев и кустарников в Бухарской области. Ещё 21,8 тысячи деревьев планируется перенести для реконструкции 111 км дорог в Сурхандарье.

В Министерстве экологии Узбекистана тогда сообщили, что протоколом заседания правительственной комиссии №58 от 21 июля, подписанным заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым, Минэкологии поручалось в недельный срок дать обоснованное заключение и внести в комиссию предложения по переносу указанных деревьев без причинения ущерба окружающей среде.

В итоге Минэкологии дало отрицательное заключение, напомнив, что уничтожение или повреждение зелёных насаждений является тяжким преступлением. В ведомстве также подчеркнули, что деревья и кустарники играют важную роль в снижении воздействия пыльно-песчаных бурь, которые наблюдаются по всей республике.

После ответов, направленных министерством в хокимияты, представители строительной компании из Бухарской области посетили министерство и сообщили об изменении проекта без причинения вреда для деревьев и кустарников.

В министерстве напомнили, что по инициативе министра Азиза Абдухакимова внедрён новый механизм рассмотрения подобных запросов — путём организации общественных слушаний по вопросам вырубки или пересадки деревьев. В них могут участвовать как местные жители, так и средства массовой информации и активисты.

Информации о проведении общественных слушаний по поводу переноса деревьев пока не поступало.