УБДД ГУВД Ташкента после аварии на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Амира Темура, в которой тяжёлые травмы получили женщина с дочерью и менее серьёзные — мальчик, начало удалять новую разметку на этой улице. Об этом сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Решение об отказе от разметки, сужающей проезжую часть перед пешеходными переходами и разворотами, было принято СБДД, говорится в сообщении.

Представитель СБДД заявил, что разметка была нанесена на основе «международного опыта и рекомендаций экспертов». Об этом же заявляло УБДД столицы при начале нанесения разметки. Там обещали, что количество полос меняться не будет.

Как уже писала «Газета.uz», обновление разметки не сопровождалось, как должно было, установкой знаков. Из-за того, что правые полосы сохранили старую разметку, а не были своевременно искривлены, в местах сужения начали создаваться конфликтные ситуации, за несколько дней произошло несколько ДТП.

В хокимияте столицы «Газете.uz» сообщали, что инициатива внедрения новой разметки принадлежит УБДД, а не администрации города.

Причиной отмены решения в СБДД названы «обсуждения активистов социальных сетей, представителей общественности». При этом очевидно, что именно авария с пострадавшими и возмущения водителей стали основной причиной (недовольство водителей и раньше становилось поводом для изменения решений властей).

Новая разметка могла на самом деле сделать улицу безопаснее, если бы обновление начали с правых полос и только потом нанесли «островки» посередине улицы (по факту, это дорога внутри города). Сокращённая же проезжая часть должна была быть огорожена физически — если не бордюрами, то столбиками.

СБДД в своём сообщении не упоминает аварию и не признает допущенных недостатков.

В службе также не сообщили, будут ли привлечены к ответственности нарушившие порядок работ и требования к обеспечению безопасности дорожного движения.

Не говорится в видеозаявлении и о том, будут ли наконец установлены светофоры на этой улице, которая является одной из самых опасных для пешеходов в Ташкенте.

«Газета.uz» в предыдущих материалах перечисляла недостатки в организации движения (противоречащие закону) как на улице Амира Темура, так и в сфере безопасности дорожного движения в целом. СБДД ни разу не ответило на критику.

Вся эта сфера нуждается в срочном и кардинальном реформировании, если «инсон кадри» — «ценность человека» на самом деле играет роль.

Заявленные руководством страны принципы приоритета пешеходов и городов, комфортных и безопасных для жизни, планы по резкому сокращению смертности и травматизма в ДТП, созданию единого центра организации дорожного движения вместо десятка разных структур и многие другие не должны оставаться на бумаге.

«Газета.uz» призывает СБДД перестать принимать решения без обсуждений, избегать критики и игнорировать общепринятые в мировой практике принципы безопасных улиц, а также научиться брать ответственность.