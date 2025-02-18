Заключённый исправительной колонии №7 в Ташкенте Мустафа Турсинбаев погиб после обрушения стены. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

11 февраля осуждённый оказался под обрушившейся частью стены во время демонтажа одноэтажного здания.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 февраля он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил охраны труда / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права).

Специальная прокуратура Ташкента проводит следствие.

Ранее мы сообщали, что в колонии в Алмалыке скончался 21-летний заключённый Мухаммадкодир Пулатов. «Сына либо отравили, либо замучили до смерти. На теле были следы, похожие на следы пыток и ударов электрошокером», — рассказала «Газете.uz» мать парня. Офис омбудсмана заявил, что изучает ситуацию. В МВД сообщение не комментировали.