15 февраля в Алмалыке Ташкентской области скончался 21-летний заключённый исправительной колонии №14 Департамента исполнения наказаний МВД Узбекистана Мухаммадкодир Пулатов. Об этом в Facebook сообщил глава правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов побеседовал с матерью покойного Нигорой Камбаровой об инциденте, который широко обсуждается в социальных сетях.

Нигора Камбарова рассказала, что её единственный сын, родившийся после четырёх дочерей, в августе 2024 года оказался вовлечён в хулиганство в магазине в Фергане. После четырёх месяцев расследования, в начале декабря, молодой человек был приговорён к трём годам лишения свободы.

«Мы возместили весь ущерб, нанесённый магазину. Хотя владелец магазина и свидетели заявили, что у них нет претензий, от имени государства был подан иск, и моего сына приговорили к трём годам заключения. В начале декабря его отвезли в Ташкент. После 10−15 дней карантина перевели в колонию №14 в Алмалыке. 26 января этого года мы вместе отметили его день рождения. У нас была длительная встреча 24−26 января, в течение трёх дней мы с сыном были вместе в гостинице в колонии. В то время мой сын совершенно не жаловался на здоровье. Он всегда был здоров, потому что занимался спортом с 9 лет, и я не помню, чтобы он когда-либо болел. Он сказал: „Когда я выйду на свободу в конце лета, будет свадьба. Пока найдите невесту, всё будет хорошо“. Это были мои последняя встреча и разговор с сыном. С тех пор мы и по телефону не разговаривали», — сказала мать Мухаммадкодира.

По словам женщины, о смерти сына семье сообщили по телефону только в 7:00 утра 15 февраля.

«Сын, оказывается, заболел 14 февраля. Сказали, что он скончался в пятницу вечером. По их словам, проснувшись утром, он почувствовал тошноту и рвоту, и его отвезли в реанимацию. Неужели нам, родственникам, нельзя сообщить, что их сын находится на реанимационном столе? Нам сообщили только после того, как отвезли его на экспертизу, вскрыли тело, зашили и отправили в морг. Эта ситуация сама вызывает у меня подозрения», — добавила она.

«Из Ферганы мы сразу поехали в морг в Ташкенте. Тело сына было подготовлено и завёрнуто. Там был сотрудник органов внутренних дел. Он представился как Бахром, заместитель начальника колонии. Он сказал, что сына с утра вырвало, и его отвезли в больницу. „Я отвёз его в больницу на личной машине, дал ему лекарства и сделал всё, что мог. Но ваш сын скончался в 12 часов ночи“, — рассказал он, словно оправдываясь», — отметила Нигора Камбарова.

По словам матери, администрация колонии сообщила ей, что Мухаммадкодир скончался в результате инфаркта миокарда и острого панкреатита.

«Мой сын был совершенно здоров. Как он мог скончаться просто так? Он занимается спортом с детства. Ходил на кикбоксинг, бокс, тхэквондо и смешанные единоборства. Был победителем многих международных турниров. У него десятки медалей. Он никогда не жаловался на здоровье, и у него не было никаких сопутствующих заболеваний», — заявила она.

«Мой сын не мог просто так умереть. Если, как сказал сотрудник, сын отравился в колонии и его вырвало, я подозреваю, что ему дали какой-то ядовитый препарат. Или замучили его до смерти. Потому что на теле были следы пыток, полосы, похожие следы от ударов электрошокером, и синяки. Мой сын ведь никого не убил, никого не ранил с оружием в руках… 21 год — думаете, легко было его вырастить до этого возраста?» — сказала Нигора Камбарова.

Она заявила, что намерена «идти до конца», чтобы выяснить подробности смерти сына. «Я не хочу, чтобы дети других матерей погибли от рук сотрудников органов внутренних дел. Я верю, что справедливость восторжествует», — отметила мать.

Корреспондент «Газеты.uz» обратился к пресс-секретарю МВД Шохруху Гиясову за комментарием. Он сообщил, что МВД не может предоставить информацию по данному вопросу, и что официальный ответ даст пресс-служба Генеральной прокуратуры. Пресс-секретать Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что ситуация расследуется.

В офисе омбудсмана Узбекистана заявили, что дело взято на контроль и сейчас изучаются имеющиеся факты.

Со ссылкой на информацию дежурной части колонии, там сообщили, что заключённый обратился к врачам в 22:45 14 февраля.

«В связи с тем, что его состояние не улучшилось после оказания первой медицинской помощи, он был госпитализирован в городскую центральную больницу Алмалыка. Несмотря на медицинские процедуры, заключённый скончался в больнице в 1:00 15 февраля в результате гипертонии и первичной сердечной недостаточности», — говорится в заявлении.

Омбудсман Феруза Эшматова также направила обращение в Генпрокуратуру.