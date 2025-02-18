В Германии завершилась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC-2025). Администрация Дональда Трампа, несмотря на ожидания, не представила мирный план по Украине, а вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на Европу за «отступление от фундаментальных ценностей». Чем запомнилась конференция и какой была реакция западных СМИ и экспертов — в материале «Газеты.uz».

Что сказал вице-президент США

Основной посыл речи Джей Ди Вэнса, ставшим самым высокопоставленным представителем Белого дома на Мюнхенской конференции в этом году, заключался в том, что угроза Европе исходит изнутри, а не от России и Китая.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, — это не Россия, не Китай, не любая другая внешняя сила. Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из её самых фундаментальных ценностей: ценностей, разделяемых и Соединёнными Штатами Америки», — заявил Вэнс в первый день работы конференции 14 февраля.

Он раскритиковал европейских политиков за якобы подавление свободы слова, приведя в качестве примера отмену итогов первого тура президентских выборов в Румынии из-за предполагаемого вмешательства России.

«Вы можете считать, что это неправильно, когда Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы, конечно, так и считаем. Вы можете осудить это даже на мировой арене. Но если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из другой страны, значит, она изначально была не очень сильной», — сказал он.

Фото: MSC/Preiss.

Вице-президент обвинил политиков в потере контроля над иммиграцией в страны ЕС. «Из всех насущных проблем, с которыми сталкиваются представленные здесь страны, я считаю, нет ничего более срочного, чем массовая миграция… Эта ситуация не возникла на пустом месте. Это результат череды осознанных решений, принятых политиками на этом континенте и в других странах мира на протяжении последнего десятилетия», — заявил Вэнс.

«Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов. Вы знаете, за что они голосовали? В Англии они проголосовали за Brexit. Согласны вы или нет, они голосовали за него. Всё больше и больше по всей Европе голосуют за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции», — продолжил он.

Вэнс также прокомментировал недовольство европейских политиков тем, что миллиардер и сторонник Трампа Илон Маск вмешивается во внутренние дела стран ЕС, а именно поддерживает крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (AfD).

«Если американская демократия может пережить десять лет ругани Греты Тунберг, вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев Илона Маска. Но чего не переживёт ни одна демократия — ни американская, ни немецкая, ни европейская, — так это того, чтобы сказать миллионам избирателей, что их мысли и заботы, их чаяния, их мольбы о помощи недействительны или недостойны даже рассмотрения», — сказал вице-президент.

«Если вы бежите в страхе перед своими избирателями, Америка ничего не может сделать для вас. Вам нужны демократические мандаты, чтобы добиться чего-то ценного в ближайшие годы», — подчеркнул Вэнс.

«Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение», — сказал Вэнс. Он не упомянул «Альтернативу для Германии», но прямо сослался на давнее соглашение всех ведущих немецких политических сил игнорировать это объединение, части которой были официально классифицированы немецкими спецслужбами как экстремистская сила.

«Здесь нет места . Вы либо поддерживаете этот принцип, либо нет. Европейцы, народ имеет право голоса. У европейских лидеров есть выбор. И я твёрдо убеждён, что нам не нужно бояться будущего», — подытожил в конце вице-президент.

Реакция на речь Вэнса

Как отмечает New York Times, программная речь вице-президента США «ошеломила» участников Мюнхенской конференции. Вэнс, пишет издание, «агрессивно бросил вызов» дипломатам и дал понять, как при администрации Трампе будут, возможно, меняться трансатлантические отношения Вашингтона и Европы, основанные на узах твёрдой стабильности между союзными правительствами, возникшими ещё после окончания Второй мировой войны.

«Аудитория Мюнхенской конференции по безопасности ожидала услышать о планах администрации Трампа по прекращению войны на Украине, но вместо этого выслушала напыщенное неприятие либеральных ортодоксальных взглядов, преобладавших в Западной Европе со времён Второй мировой войны, в речи, в которой преуменьшались угрозы континенту со стороны России и Китая», — пишет CNN.

По мнению телеканала, речь Вэнса «поставила под сомнение моральные основы самого альянса НАТО, а не просто оперативный вопрос бюджетных взносов, который до сих пор был главным предметом недовольства президента Дональда Трампа».

Европейские политики и чиновники жёстко отреагировали на выступление вице-президента США. По информации Financial Times, министр обороны Германии Борис Писториус «заметно разозлился» и выпалил прямо из зала, что «это неприемлемо». «Он [Вэнс] говорит об уничтожении демократии и, если я правильно понял, сравнивает ситуацию в некоторых частях Европы с авторитарными режимами. Дамы и господа, это неприемлемо», — заявил Писториус через час, уже выступая на сцене.

Фридрих Мерц, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии и, вероятно, следующий канцлер ФРГ, обвинил администрацию Трампа в «совершенно открытом вмешательстве в выборы». «Это не работа американского правительства — объяснять нам здесь, в Германии, как защищать наши демократические институты», — сказал он.

Фото: MSC/Koehler.

Во вмешательстве в парламентские выборы, которые пройдут в Германии 23 февраля, обвинил и действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Это неуместно, особенно со стороны друзей и союзников… Мы сами решим, что будет с нашей демократией», — подчеркнул Шольц, выступая на Мюнхенской конференции на следующий день после Вэнса.

Бывший премьер Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт остался разочарован речью Вэнса. «В лучшем случае она была совершенно не связана с проблемами европейской или глобальной безопасности. В худшем — это было вопиющее вмешательство в избирательную кампанию в пользу крайне правой AfD», — написал Бильдт в Х.

Известный обозреватель Financial Times по международным отношениям Гидеон Рахман посчитал, что выступление Вэнса произвело обратный эффект, убедив многих слушателей в том, что «сама Америка теперь представляет угрозу для Европы». Он также указал на «глубокое лицемерие» Вэнса. «Трамп пытался отменить итоги президентских выборов в США 2020 года. А его вице-президент осмеливается читать лекции европейцам об уважении к демократии? Аргументы Вэнса были классическим whataboutism в русском стиле с целью отвлечь внимание от нападок администрации Трампа на демократические институты США и надвигающегося предательства Украины», — написал Рахман в своей колонке.

Однако не все европейские политики думают, что слова Вэнса сигнализируют о серьёзном изменении внешней политики США, пишет FT. «Мы не хотим разрывать отношения [с США], и я надеюсь, что они тоже этого не сделают. Мы не хотим начинать драку на основе заявлений, сделанных публично», — сказала изданию глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Сам Трамп назвал выступление Вэнса в Мюнхене «самой блестящей речью». «Я слышал, как он говорил о свободе слова. И я думаю, что это правда о Европе… Они теряют своё замечательное право на свободу слова. Я вижу это. Он произнёс очень хорошую речь, блестящую речь».

Что говорил Зеленский

Российское вторжение в Украину было главной темой Мюнхенской конференции. Участие в ней принял президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи он призвал Европу создать собственные вооружённые силы и отказался принимать соглашения, заключённые без учёта интересов Украины.

«Несколько дней назад президент Трамп рассказал мне о своём разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным. Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за столом [переговоров]. Это говорит о многом. Старые времена прошли — когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала», — заявил Зеленский.

«Давайте будем честными — сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать „нет“ Европе в вопросах, которые ей угрожают… Я действительно верю, что время пришло. Нужно создать Вооружённые силы Европы», — сказал он, добавив, что украинская армия должна быть их частью.

Зеленский обвинил Путина в том, что тот ведёт «игру», проводя переговоры один на один с Трампом. «Затем Путин попытается заставить президента США стоять на Красной площади 9 мая в этом году, не как уважаемого лидера, а как реквизит в его собственном представлении, нам это не нужно», — сказал он.

Фото: president.gov.ua.

Украинский лидер также вновь повторил, что мирные переговоры о прекращении войны не могут вестись без участия Киева.

«Украина никогда не примет сделок, заключённых за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно применяться ко всей Европе, — подчеркнул Зеленский. — Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы… Если мы не будем участвовать в переговорах о нашем собственном будущем, то мы все проиграем».

Слова Зеленского прозвучали за несколько часов до того, как спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил там же в Мюнхене, что Европы не будет за столом мирных переговоров, но её позиции примут во внимание, отмечает CNN.

Трансатлантический союз в кризисе

Ответы на многие критические вопросы, в том числе по судьбе Украины, остались неопределёнными после первой встречи европейских политиков с «разгневанной и нетерпеливой» администрацией Трампа, пишет NYT. Но одно, подчёркивает издание, ясно — «в западном альянсе, похоже, открывается эпохальный разрыв».

После трёх лет российско-украинской войны, которая сформировала новое единство в НАТО, Белый дом дал понять, что планирует сосредоточить внимание в других местах: в Азии, Латинской Америке, Арктике и везде, где, по мнению Трампа, Соединённые Штаты могут получить права на добычу полезных ископаемых, отмечает газета.

По мнению европейских чиновников, с которым поговорила NYT, выразили уверенность, что США выведут из Европы десятки тысяч американских солдат, вопрос только в том, как быстро и сколько именно.

О том, что в Европе больше нет сложившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности, пишет BBC. «Америка всё так же входит в НАТО, но автоматически рассчитывать на то, что в случае внешнего нападения США придут ей на помощь, Европа больше не может», — отмечает корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген в заключительной речи отметил, что форум многое прояснил и показал, что «Америка при Трампе живёт на другой планете». Позже в интервью каналу ZDF он заявил, что конференция была «в определённом смысле кошмаром для европейцев», сославшись в том числе на выступления представителей администрации Трампа.