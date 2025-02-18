Решением хокима Ташкента от 14 февраля утверждены новые размеры сбора, взимаемого администрациями рынков и торговых комплексов, на 2025 год. В пресс-службе столичной администрации объяснили причины пересмотра тарифов.

Согласно законодательству, размеры разовых сборов (патта), арендных платежей и стоимости оказываемых услуг утверждаются ежегодно, отметили в хокимияте.

Стоимость сбора увеличена на 10% для продвацов овощей, хлеба и хлебобулочных изделий, на 17−20% — предметов домашнего обихода, одежды и домашней птицы, на 21−25% — цитрусовых, тропических и сухофруктов, консервов, прохладительных напитков, цветов, запасных частей для автомобилей и на 26−29% — продуктов пчеловодства.

По данным хокимията, общие расходы 19 рынков и торговых комплексов в Ташкенте составили 256,3 млрд сумов в 2022 году, 296 млрд сумов в 2023 году и 314,1 млрд сумов в 2024 году, а в 2025 году с учётом налогов, коммунальных платежей, повышения заработной платы, ремонта и строительства прогнозируемые расходы составят 383,5 млрд сумов (на 22% больше, чем в 2024 году).

«Например, учитывая, что земельный налог на дехканском рынке „Эски Жува“ увеличился на 64% (5,954 млрд сумов), а коммунальные платежи — на 17% (4,254 млрд сумов) по сравнению с 2024 годом, а также реконструкцию торговых рядов рынка на сумму 5,9 млрд сумов, расходы на 2025 год запланированы в размере 28,6 млрд сумов (156%)», — говорится в сообщении.

«Сборы предназначены для повышения качества обслуживания населения до современного уровня, а их доля в общем доходе рынков и торговых комплексов не достигает и 15%», — отметили в администрации города.

За счёт повышения сборов планируется осуществление работ по содержанию рынков (уборка, освещение, благоустройство, ремонт или замена кровли павильонов (шифер, профнастил) на новую, ремонт или строительство новых торговых рядов, укладка асфальта или брусчатки на дорожках, покраска ограждений, содержание коммуникационных сетей), а также создание дополнительных удобств для продавцов и покупателей, своевременная уплата налогов, коммунальных платежей и заработной платы более чем 1600 работникам, сообщили в хокимияте.