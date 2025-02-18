В Facebook-группе «ТЧСЖ и как с ним жить (Узбекистан)» 17 февраля были опубликованы фото и видеозаписи из хокимията Мирабадского района Ташкента, на которых запечатлён конфликт между чиновником и женщиной и нападение на последнюю.

Автор поста З. Толипова сообщила, что её как председательницу товарищества собственников жилья вызвал в хокимият начальник жилищно-коммунального отдела Отабек Атоев.

На месте чиновник сообщил, что на председателя поступила жалоба от одного из жителей. При обсуждении ситуации произошёл спор, в результате которого женщина, недовольная манерой общения служащего, покинула кабинет.

Как отмечается в посте, в коридоре председательница ТСЖ начала вести прямой эфир для Telegram-канала жителей дома. В этот момент, по её словам, Отабек Атоев выскочил из кабинета, вырвал из рук женщины телефон и напал на неё — повалил на стол, разорвал кофту и поцарапал руки. На крики прибежали сотрудники хокимията и оттащили чиновника от женщины.

На одном из видео, опубликованных автором поста, запечатлён момент нападения, на другом слышно, как после него шокированная женщина плачет.

На помощь председателю приехал один из жителей управляемого ею дома, но, по словам женщины, и с ним Отабек Атоев вёл себя некорректно. На видео слышно, что житель дома объясняет чиновнику, что граждане имеют право снимать госслужащих, не спрашивая их согласия, при выполнении ими служебных обязанностей. Чиновник в ответ говорит, что это неверная информация.

Дискуссия продолжилась в присутствии начальника отдела кадров хокимията, однако, по словам З. Толиповой, Отабек Атоев не признал вины.

«Пост создан мной впервые, так как я всегда все вопросы решала путём переговоров, но в данной ситуации моему возмущению нет предела. Я выбита из колеи скандалом […] От его грубых действий у меня болит все тело, голова, я практически потеряла работоспособность. Как можно поднять руку на женщину человеку государственного ранга, считаю, что ему не место в госструктуре, тем более работающей с населением», — написала в заключение автор.

Хокимият Мирабадского района отреагировал на резонанс, который случай получил в интернете. Там заявили, что председателя ТСЖ вызвали в хокимият для выяснения исполнения постановлений президента ПП-5152 и правительства ПКМ-3 об управлении многоквартирными домами.

По данным хокимията, между чиновником и председателем ТСЖ возник «словесный спор» при обсуждении того, есть ли у органа управления дома круглосуточная аварийно-диспетчерская служба по ликвидации аварийных ситуаций.

«С О. Атоевым и З. Толиповой проведена беседа в установленном порядке при участии соответствующих должностных лиц», — говорится в сообщении.

Факт силового воздействия Отабека Атоева на З. Толипову хокимият никак не прокомментировал.