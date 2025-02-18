По итогам 2024 года Китай впервые опередил Россию по количеству в Узбекистане, следует из данных Агентства статистики.

По состоянию на 1 января 2025 года в республике функционировало 14 871 предприятие с участием иностранных инвестиций. За прошлый год их число увеличилось на 5,8%, или на 818 единиц. 3965 из них являются совместными, 10 906 — иностранными.

Страна / год

По итогам 2019 года

2020

2021

2022

2023

2024

Россия

1828

2093

2309

3156

3044

2937

Китай

1652

1799

1927

2141

2337

3357

Турция

1271

1576

1882

2204

1883

1826

Казахстан

809

919

1067

1258

1064

1041

Южная Корея

811

888

896

930

736

644

США

161

187

306

354

313

304

Кыргызстан

156

183

263

320

279

287

Таджикистан

161

187

229

305

278

314

Азербайджан

178

208

227

266

237

263

Германия

184

193

201

219

215

210

Туркменистан

148

162

167

181

182

195

Другие

3184

3573

3815

4467

3485

2854



Источник: Агентство статистики.

На первом месте по числу компаний с иностранным капиталом расположился Китай — 3357 компаний, что на 43,6%, или на 1020 больше по сравнению с 2023 годом.

Это рекордный рост по числу действующих зарубежных предприятий по итогам года. В прошлые годы Китай расширял присутствие в Узбекистане более медленными темпами. В частности, в 2020 году их число выросло на 147, в 2021 году — на 128, в 2022 году — на 214, в 2023 году — на 196.

Второе место заняла Россия. Количество компаний с российским капиталом уменьшилось на 3,5% — с 3044 до 2937 единиц (-107). В 2023 году также было снижение на 112 компаний.

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину и столкнулась с многочисленными санкциями зарубежных стран, она резко расширила присутствие в Узбекистане, где за год число компаний с российским участием выросло сразу на 847 (в предыдущие годы был рост на 216 и 256).

Сокращение числа действующих предприятий также показали и другие страны: Турция — 1826 предприятий (-3%, или -57 предприятий), Казахстан — 1041 (-2,2%, или -23), Южная Корея — 644 (-12,5%, или -92), США — 304 (-2,9%, или -9).





В целом за последние два года количество предприятий с турецким капиталом снизилось на 378, казахстанским — на 217, южнокорейским — на 286, американским — на 50.

Небольшой рост компаний наблюдается среди стран СНГ. Например, число компаний из Таджикистана выросло до 314 (+12,9%), из Азербайджана — до 263 (+11%), из Кыргызстана — до 287 единиц (+2,9%).

Число предприятий с капиталом из других оставшихся стран уменьшилось на 631 — с 3485 до 2854 (-18,1%).