По итогам 2024 года Китай впервые опередил Россию по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане, следует из данных Агентства статистики.

По состоянию на 1 января 2025 года в республике функционировало 14 871 предприятие с участием иностранных инвестиций. За прошлый год их число увеличилось на 5,8%, или на 818 единиц. 3965 из них являются совместными, 10 906 — иностранными.

Страна / год
По итогам 2019 года
2020
2021
2022
2023
2024
Россия
1828
2093
2309
3156
3044
2937
Китай
1652
1799
1927
2141
2337
3357
Турция
1271
1576
1882
2204
1883
1826
Казахстан
809
919
1067
1258
1064
1041
Южная Корея
811
888
896
930
736
644
США
161
187
306
354
313
304
Кыргызстан
156
183
263
320
279
287
Таджикистан
161
187
229
305
278
314
Азербайджан
178
208
227
266
237
263
Германия
184
193
201
219
215
210
Туркменистан
148
162
167
181
182
195
Другие
3184
3573
3815
4467
3485
2854

Источник: Агентство статистики.

На первом месте по числу компаний с иностранным капиталом расположился Китай — 3357 компаний, что на 43,6%, или на 1020 больше по сравнению с 2023 годом.

Это рекордный рост по числу действующих зарубежных предприятий по итогам года. В прошлые годы Китай расширял присутствие в Узбекистане более медленными темпами. В частности, в 2020 году их число выросло на 147, в 2021 году — на 128, в 2022 году — на 214, в 2023 году — на 196.

Второе место заняла Россия. Количество компаний с российским капиталом уменьшилось на 3,5% — с 3044 до 2937 единиц (-107). В 2023 году также было снижение на 112 компаний.

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В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину и столкнулась с многочисленными санкциями зарубежных стран, она резко расширила присутствие в Узбекистане, где за год число компаний с российским участием выросло сразу на 847 (в предыдущие годы был рост на 216 и 256).

Сокращение числа действующих предприятий также показали и другие страны: Турция — 1826 предприятий (-3%, или -57 предприятий), Казахстан — 1041 (-2,2%, или -23), Южная Корея — 644 (-12,5%, или -92), США — 304 (-2,9%, или -9).

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В целом за последние два года количество предприятий с турецким капиталом снизилось на 378, казахстанским — на 217, южнокорейским — на 286, американским — на 50.

Небольшой рост компаний наблюдается среди стран СНГ. Например, число компаний из Таджикистана выросло до 314 (+12,9%), из Азербайджана — до 263 (+11%), из Кыргызстана — до 287 единиц (+2,9%).

Число предприятий с капиталом из других оставшихся стран уменьшилось на 631 — с 3485 до 2854 (-18,1%).