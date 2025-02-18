По итогам 2024 года Китай впервые опередил Россию по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане, следует из данных Агентства статистики.
По состоянию на 1 января 2025 года в республике функционировало 14 871 предприятие с участием иностранных инвестиций. За прошлый год их число увеличилось на 5,8%, или на 818 единиц. 3965 из них являются совместными, 10 906 — иностранными.
|Страна / год
|По итогам 2019 года
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Россия
|1828
|2093
|2309
|3156
|3044
|2937
|Китай
|1652
|1799
|1927
|2141
|2337
|3357
|Турция
|1271
|1576
|1882
|2204
|1883
|1826
|Казахстан
|809
|919
|1067
|1258
|1064
|1041
|Южная Корея
|811
|888
|896
|930
|736
|644
|США
|161
|187
|306
|354
|313
|304
|Кыргызстан
|156
|183
|263
|320
|279
|287
|Таджикистан
|161
|187
|229
|305
|278
|314
|Азербайджан
|178
|208
|227
|266
|237
|263
|Германия
|184
|193
|201
|219
|215
|210
|Туркменистан
|148
|162
|167
|181
|182
|195
|Другие
|3184
|3573
|3815
|4467
|3485
|2854
Источник: Агентство статистики.
На первом месте по числу компаний с иностранным капиталом расположился Китай — 3357 компаний, что на 43,6%, или на 1020 больше по сравнению с 2023 годом.
Это рекордный рост по числу действующих зарубежных предприятий по итогам года. В прошлые годы Китай расширял присутствие в Узбекистане более медленными темпами. В частности, в 2020 году их число выросло на 147, в 2021 году — на 128, в 2022 году — на 214, в 2023 году — на 196.
Второе место заняла Россия. Количество компаний с российским капиталом уменьшилось на 3,5% — с 3044 до 2937 единиц (-107). В 2023 году также было снижение на 112 компаний.
В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину и столкнулась с многочисленными санкциями зарубежных стран, она резко расширила присутствие в Узбекистане, где за год число компаний с российским участием выросло сразу на 847 (в предыдущие годы был рост на 216 и 256).
Сокращение числа действующих предприятий также показали и другие страны: Турция — 1826 предприятий (-3%, или -57 предприятий), Казахстан — 1041 (-2,2%, или -23), Южная Корея — 644 (-12,5%, или -92), США — 304 (-2,9%, или -9).
В целом за последние два года количество предприятий с турецким капиталом снизилось на 378, казахстанским — на 217, южнокорейским — на 286, американским — на 50.
Небольшой рост компаний наблюдается среди стран СНГ. Например, число компаний из Таджикистана выросло до 314 (+12,9%), из Азербайджана — до 263 (+11%), из Кыргызстана — до 287 единиц (+2,9%).
Число предприятий с капиталом из других оставшихся стран уменьшилось на 631 — с 3485 до 2854 (-18,1%).