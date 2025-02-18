Комментарий к новости «19 собак таможенных органов получили знаки за заслуги в выявлении преступлений», опубликованной на «Газете.uz» 17 февраля.

Любопытно, что при этом наше государство не делает ничего для развития кинологии. Если даже собаки органов как-то работают — впрочем, видео их выступлений на соревнованиях я частично видела и выводы сделала — то любительская кинология у нас в глубочайшем загоне.

А известно, что кинология в любой стране держится на любителях. Да, да. Не на «профессионалах» из органов, которых мало кто видит, а на тех, кто содержит собак из энтузиазма, дрессирует, выходит с ними на любительские соревнования, ведёт племенную работу.

Никакие ведомственные питомники не могут иметь достаточный генофонд сами по себе, во всех странах мира собак активно разводят любители. Они же продают собак в полицию, армию — в Нидерландах, к примеру, это огромная индустрия.

Люди разводят бельгийских и немецких овчарок, сертифицируют их по служебному нормативу и продают сертифицированных собак за огромные деньги во все страны мира. Или продают молодых собак от классных производителей подешевле.

У нас же нет ни дрессировочных площадок, ни мест для выгула, ни соревнований по дрессировке, потому что нашему государству это НЕ НУЖНО и НЕ ИНТЕРЕСНО. Из-за этого у нас крайне мало классных инструкторов (я знаю двоих), а в основном работают просто жестокие неумёхи, которые собак то дёргают, то шпыняют. Потому что нет конкуренции и никто не видит работы наших дрессировщиков — показывать негде.

Можно что угодно творить и врать владельцам, что так и надо. А в сухом остатке что? Максимально низкий уровень кинологии в стране. В небольшом Кыргызстане есть дрессплощадки и дрессировка, в Казахстане вообще отлично, а у нас что?

Дикие правила содержания, которые придумывали люди, не имеющие понятия о кинологии — поводка в руках не держали, сразу видно — и ноль инфраструктуры и мероприятий. Ноль. Как хотите дрессируйте, да, на поводке метр длиной и в наморднике, а что такого.

Евгения М.