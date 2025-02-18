Активисты в Ташкенте начали сбор подписей за сохранение парка «Анхор Локомотив», на территории которого планируется построить жилой комплекс, гостиницу и спортивный центр.

Что известно о проекте?

9−10 февраля в социальных сетях появилась информация о планируемой застройке парка.

Согласно презентации директора по продукту строительной компании Golden House Вадима Павлова, на территории парка намечается строительство высотных жилых зданий бизнес- и премиум-класса, бизнес-центра и торгового центра, спорткомплекса с бассейном, конференц-центра, апарт-отеля, прогулочных зон, ресторанов вдоль воды и других объектов.

Также предполагается создание искусственного водоёма и детского пляжа.

Как ожидается, аттракционы уберут, но территория соседнего этнопарка «Навруз» вместе с колесом обозрения останется нетронутой.

Согласно макету, под снос также попадают торговый комплекс, картинг-клуб, зона скалолазания.

Петиция против

Telegram-канал «Защитим наш парк Космонавтов», который ранее участвовал в акции против строительства монумента Независимости в парке «Голубые купола», 14 февраля рассказал об истории строительства парка «Анхор Локомотив».

В публикации представлена фотография, где изображён проект застройки территории после сноса филиала авиационного завода в 2014 году.

Реализация проекта началась с парка аттракционов «Анхор Локомотив», который был открыт в 2016 году. Тогда на пустующей территории высадили более 10 тысяч деревьев и декоративных растений, говорится в публикации.

В 2018 году, по словам автора поста, строительство продолжилось по указу президента — началось создание прогулочного парка «Навруз» и городка ремесленников для привлечения туристов и поддержки народных промыслов.

В 2019 году жители и гости столицы уже могли гулять по обустроенной территории, однако остальная часть проекта была заморожена и до сих пор не реализована. При этом за прошедшие 10 лет высаженные растения укрепились и выросли, а парк превратился в тенистое место.

Telegram-канал обратил внимание на появившиеся фото и видео нового проекта, «предполагающего снос парка и строительство 20 высотных зданий на его месте».

Автор публикации задался вопросом, почему в последние годы вкладывают средства и усилия в создание парков, а затем спустя десятилетие разрушают их ради застройки.

15 февраля Telegram-канал запустил онлайн-петицию против реконструкции парка.

«Строительство нового комплекса на месте парка с последующей безжалостной вырубкой более чем 10 тысяч деревьев и зелёных насаждений негативно скажется на экологии самого зелёного в прошлом города. Кроме того, это также приведёт к потере рабочих мест для сотен сотрудников, занятых в парке», — отмечается в петиции.

С 17 февраля была организована ещё одна петиция против застройки парка. По информации Telegram-канала, за два дня более 1500 человек посетили «Анхор Локомотив» и подписали петицию.

Многие блогеры и активисты также выступили за сохранение парка, включая экоблогера Мутабар Хушвактову (Урикгули).

Председатель махалли «Лабзак» Озода Исмоила, проживающая в этой махалле с 1988 года, рассказала, что раньше на месте действующего парка был зелёный парк, «от которого осталось менее 20%, потому что вырубили деревья».

Проект из четырёх зданий масштабировался?

По словам урбаниста Искандара Солиева, изначально проект предусматривал строительство 4 зданий и благоустройство.

Заказчиком выступала компания Park Retail, учредителем которой является компания Qurilish universal kompakt servis (99%) и Шохрух Талипов (1%).

В составе учредителей Park Retail ранее также числилась Anhor Sayli (которая владеет парком) c долей 10%. Парк площадью 8,35 га выставляли на торги в феврале 2022 года за 376,5 млрд сумов. Сейчас владельцем объекта указано Агентство по управлению госактивами.

По данным СМИ, Park Retail выкупила участок у ООО Unique Trade Business, которое ранее было связано с Golden House (она изначально занималась проектом).

Кадр видео Kun.uz. Проект жилого комплекса из четырёх зданий.

Участок, где планируется строительство комплекса. Фото: Google Earth / «Взгляд.uz».



Местные жители из махалли «Лабзак» судились с застройщиком, чтобы остановить строительство жилого комплекса из четырёх зданий на берегу канала Анхор. В итоге суд постановил приостановить строительство. Активисты утверждают, что строительные работы продолжаются.

Издательский дом Votum Rating и коммуникационное агентство GRANDPR сообщили, что 30 декабря пригласили жителей махалли Лабзак и ташкентцев к обсуждению строительства жилого комплекса компании ООО Park Retail. Но некоторые жители утверждают, что не знали об этой встрече. Согласно сообщению, новый проект будет создаваться с учётом пожеланий ташкентцев.

На новых эскизах не четыре дома, а в разы больше. Проект также охватывает часть парка «Анхор Локомотив», что сделает застройку гораздо плотнее.

Искандар Солиев выразил сомнение, насколько такая нагрузка оправдана для этого района.





По его словам, открытым остаётся вопрос транспортной доступности. Район и без того страдает от пробок, а с увеличением плотности застройки ситуация может ухудшиться, считает урбанист.

На изображениях территория выглядит зелёной, но раньше были случаи, когда обещанные «зелёные зоны» превращались в несколько газонов и небольшие деревья, которые дадут тень только через десятки лет, заявил урбанист.

Он также задался вопросом, нужны ли городу парки аттракционов.

«Анхор Локомотив» — не первый парк аттракционов, который хотят закрыть. При этом в Андижане в центре города строят новый парк развлечений. «Если такие парки не жизнеспособны, зачем их снова и снова строить? Чтобы потом продать землю под застройку?» — задался вопросом Солиев.

Авторы проекта и администрация парка пока не комментировали ситуацию.