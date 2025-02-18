Активисты в Ташкенте начали сбор подписей за сохранение парка «Анхор Локомотив», на территории которого планируется построить жилой комплекс, гостиницу и спортивный центр.

Что известно о проекте?

9−10 февраля в социальных сетях появилась информация о планируемой застройке парка.

Согласно презентации директора по продукту строительной компании Golden House Вадима Павлова, на территории парка намечается строительство высотных жилых зданий бизнес- и премиум-класса, бизнес-центра и торгового центра, спорткомплекса с бассейном, конференц-центра, апарт-отеля, прогулочных зон, ресторанов вдоль воды и других объектов.

Также предполагается создание искусственного водоёма и детского пляжа.

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Как ожидается, аттракционы уберут, но территория соседнего этнопарка «Навруз» вместе с колесом обозрения останется нетронутой.

Согласно макету, под снос также попадают торговый комплекс, картинг-клуб, зона скалолазания.

Петиция против

Telegram-канал «Защитим наш парк Космонавтов», который ранее участвовал в акции против строительства монумента Независимости в парке «Голубые купола», 14 февраля рассказал об истории строительства парка «Анхор Локомотив».

В публикации представлена фотография, где изображён проект застройки территории после сноса филиала авиационного завода в 2014 году.

Реализация проекта началась с парка аттракционов «Анхор Локомотив», который был открыт в 2016 году. Тогда на пустующей территории высадили более 10 тысяч деревьев и декоративных растений, говорится в публикации.

В 2018 году, по словам автора поста, строительство продолжилось по указу президента — началось создание прогулочного парка «Навруз» и городка ремесленников для привлечения туристов и поддержки народных промыслов.

В 2019 году жители и гости столицы уже могли гулять по обустроенной территории, однако остальная часть проекта была заморожена и до сих пор не реализована. При этом за прошедшие 10 лет высаженные растения укрепились и выросли, а парк превратился в тенистое место.

Telegram-канал обратил внимание на появившиеся фото и видео нового проекта, «предполагающего снос парка и строительство 20 высотных зданий на его месте».

Автор публикации задался вопросом, почему в последние годы вкладывают средства и усилия в создание парков, а затем спустя десятилетие разрушают их ради застройки.

15 февраля Telegram-канал запустил онлайн-петицию против реконструкции парка.

«Строительство нового комплекса на месте парка с последующей безжалостной вырубкой более чем 10 тысяч деревьев и зелёных насаждений негативно скажется на экологии самого зелёного в прошлом города. Кроме того, это также приведёт к потере рабочих мест для сотен сотрудников, занятых в парке», — отмечается в петиции.

С 17 февраля была организована ещё одна петиция против застройки парка. По информации Telegram-канала, за два дня более 1500 человек посетили «Анхор Локомотив» и подписали петицию.

Многие блогеры и активисты также выступили за сохранение парка, включая экоблогера Мутабар Хушвактову (Урикгули).

Председатель махалли «Лабзак» Озода Исмоила, проживающая в этой махалле с 1988 года, рассказала, что раньше на месте действующего парка был зелёный парк, «от которого осталось менее 20%, потому что вырубили деревья».

Проект из четырёх зданий масштабировался?

По словам урбаниста Искандара Солиева, изначально проект предусматривал строительство 4 зданий и благоустройство.

Заказчиком выступала компания Park Retail, учредителем которой является компания Qurilish universal kompakt servis (99%) и Шохрух Талипов (1%).

В составе учредителей Park Retail ранее также числилась Anhor Sayli (которая владеет парком) c долей 10%. Парк площадью 8,35 га выставляли на торги в феврале 2022 года за 376,5 млрд сумов. Сейчас владельцем объекта указано Агентство по управлению госактивами.

По данным СМИ, Park Retail выкупила участок у ООО Unique Trade Business, которое ранее было связано с Golden House (она изначально занималась проектом).

Местные жители из махалли «Лабзак» судились с застройщиком, чтобы остановить строительство жилого комплекса из четырёх зданий на берегу канала Анхор. В итоге суд постановил приостановить строительство. Активисты утверждают, что строительные работы продолжаются.

Издательский дом Votum Rating и коммуникационное агентство GRANDPR сообщили, что 30 декабря пригласили жителей махалли Лабзак и ташкентцев к обсуждению строительства жилого комплекса компании ООО Park Retail. Но некоторые жители утверждают, что не знали об этой встрече. Согласно сообщению, новый проект будет создаваться с учётом пожеланий ташкентцев.

На новых эскизах не четыре дома, а в разы больше. Проект также охватывает часть парка «Анхор Локомотив», что сделает застройку гораздо плотнее.

Искандар Солиев выразил сомнение, насколько такая нагрузка оправдана для этого района.

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По его словам, открытым остаётся вопрос транспортной доступности. Район и без того страдает от пробок, а с увеличением плотности застройки ситуация может ухудшиться, считает урбанист.

На изображениях территория выглядит зелёной, но раньше были случаи, когда обещанные «зелёные зоны» превращались в несколько газонов и небольшие деревья, которые дадут тень только через десятки лет, заявил урбанист.

Он также задался вопросом, нужны ли городу парки аттракционов.

«Анхор Локомотив» — не первый парк аттракционов, который хотят закрыть. При этом в Андижане в центре города строят новый парк развлечений. «Если такие парки не жизнеспособны, зачем их снова и снова строить? Чтобы потом продать землю под застройку?» — задался вопросом Солиев.

Авторы проекта и администрация парка пока не комментировали ситуацию.