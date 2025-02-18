В столице и Ташкентской области выявлены сотни теплиц, заводов и социальных объектов, нарушающих нормы выбросов, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Специальная рабочая группа под руководством заместителя генерального прокурора Шерзода Тухтабоева, включая сотрудников Минэкологии и других ведомств, провела проверку 762 объектов на соблюдение норм охраны атмосферного воздуха — 103 тепличных хозяйств, 450 социальных объектов и 209 промышленных предприятий.

Анализ показал, что 416 из них (54,6%) нарушали нормы выбросов дыма, пыли и газа.

В частности, 70 теплиц используют некачественные котлы, 83 работают без экологической экспертизы, а 24 не оснащены фильтрами для очистки выбросов (у некоторых теплиц по несколько нарушений).

В социальной сфере зафиксировано 18 случаев сжигания медицинских отходов и 5 случаев засорения дымоходов.

На промышленных предприятиях 40 объектов не прошли экологическую экспертизу, 108 работают без фильтров, 39 используют малоэффективные очистные устройства, а 29 превышают установленные нормативы выбросов вредных веществ. У части заводов также по несколько нарушений.

Руководителей предприятий предупредили о скорейшем устранении нарушений.

В начале февраля после публикации результатов экологического рейда в Ташкентской области в соцсетях возникли споры о корректности замеров загрязнения воздуха. Минэкологии заявило, что превышения нормы не было. Тогда сообщалось, что 80% воздушных потоков, поступающих в Ташкенте, проходят через районы с высокой концентрацией теплиц.