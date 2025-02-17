На улице Глинки в Яккасарайском районе Ташкента предложено построить бизнес-центр, сообщила пресс-служба районной администрации.

Хоким района Нилуфар Аллабергенова провела встречу с инвестором, компанией Griffin Development, которая выступила с этой инициативой.

Проект, состоящий из трёх высотных зданий, предусматривает возведение бизнес-центра, современной гостиницы и жилого комплекса с развитой инфраструктурой и объектами бытовых услуг.

«Помимо обновления архитектурного облика района, строительство создаст новые рабочие места, что повысит занятость населения», — говорится в сообщении.

Согласно рендеру проекта, комплекс могут возвести предположительно на месте двухэтажных домов 37 и 39. Сейчас там находятся Omad Taxi и курьерское отделение Yumecs.

Напомним, ранее турецкая компания на переговорах с замхокима Чиланзарского района Ташкента предложила построить крупный бизнес-центр на месте рынка «Бешагач». В хокимияте тогда сообщили, что проект находится только на стадии обсуждения: «На данный момент нет конкретных планов по реализации, срокам или стоимости проекта».