В Трудовой кодекс Узбекистана внесены изменения, касающиеся расчёта компенсации за неиспользованный отпуск. Это предусмотрено законом, подписанным президентом 13 февраля.

Ранее статья 234 Трудового кодекса предусматривала выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска при увольнении, а также за часть ежегодного отпуска, превышающую минимальные 21 календарный день. Теперь уточняется, что воскресенье не включается в расчёт компенсации.

Если раньше компенсация начислялась за все календарные дни, то теперь, если в период неиспользованного отпуска попадает воскресенье, этот день не оплачивается.

Допустим, сотрудник увольняется, не использовав 10 дней отпуска. Раньше компенсация выплачивалась за все 10 дней. Теперь, если на этот период приходится 1 воскресенье, компенсация будет начислена только за 9 дней.

Изменение может привести к уменьшению выплат при увольнении или при замене части отпуска денежной компенсацией.

Также внесены поправки, касающиеся отпуска без сохранения зарплаты (статья 241). Теперь его продолжительность не может превышать трёх месяцев в течение любого двенадцатимесячного периода, а не календарного года, как это было ранее.

Ранее лимит 3 месяца неоплачиваемого отпуска рассчитывался по календарному году (с 1 января по 31 декабря). Теперь он учитывается в течение любых 12 месяцев подряд с момента последнего отпуска без содержания.

Теперь сотрудник не сможет заново взять трёхмесячный отпуск с началом нового года, если уже использовал его в предыдущие месяцы.

Например, ранее работник мог взять один месяц отпуска в октябре 2024 года, а затем взять ещё до трёх месяцев с 1 января 2025 года. Теперь до октября 2025 года он может взять ещё только два месяца отпуска, а не все три с начала нового года.

В Трудовой кодекс также внесены поправки, запрещающие увольнение по причине беременности или наличия детей. Также при приёме на работу больше не будут требовать паспорта и трудовые книжки.

Также был уточнён порядок расчёта средней заработной платы. В частности, теперь средняя зарплата работников во всех системах оплаты труда определяется в размере 1/12 суммы от всех доходов в виде оплаты труда, начисленных работнику за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором за работником сохраняется средняя зарплата.

Ранее расчёт средней зарплаты применялся только для повременной системы оплаты труда, а также формировался на основе оклада за последний месяц + 1/12 надбавок, премий и других выплат за 12 месяцев.

В результате метод расчёта средней заработной платы стал универсальным для всех работников. Однако, если раньше в расчёте учитывалась тарифная ставка за последний месяц, теперь это упразднено, что также может повлиять на сумму выплат.