Переговоры между США и Россией об урегулировании войны в Украине начнутся 18 февраля в Саудовской Аравии, пишет CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что с американской стороны во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Рубио, как сообщается, уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. В Кремле подтвердили, что переговоры пройдут во вторник в Эр-Рияде. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Саудовская Аравия примет участие в обсуждениях в качестве посредника, сообщил CNN официальный представитель страны.

Команда Украины на встрече присутствовать не будет. По данным NBC News, США сначала собираются провести отдельные переговоры с представителями России и Украины, а затем совместные переговоры сторон.

16 февраля с рабочим визитом в Саудовскую Аравию прибыла также делегация Украины. Её представители занимаются подготовкой визита президента Владимира Зеленского. По словам украинского лидера, в Эр-Рияде он будет обсуждать гуманитарную программу и обмен пленными.

В минувшую субботу Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности повторил, что «Украина никогда не примет соглашений, заключённых за нашими спинами и без нашего привлечения». «Никаких решений об Украине без Украины, никаких решений о Европе без Европы», — сказал он.

Европейские лидеры, в свою очередь, проведут 17 февраля экстренный саммит в Париже в связи с последними шагами администрации Трампа по прекращению войны в Украине. В частности, представители США заявили, что Европа не будет играть какой-либо роли в переговорах по завершению конфликта. На встрече будут присутствовать главы правительства Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании, а также президент Европейского совета, президент Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО.