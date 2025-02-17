Компания Play Mobile, предоставляющая услуги SMS-информирования, объявила о повышении тарифов на входящие сообщения в системе Uzcard.

С 1 марта стоимость каждого SMS, отправленного с номера 5800, для абонентов операторов Beeline, Humans, Perfectum, Ucell, Mobiuz и UzMobile увеличится с 84,2 до 168,4 сума.

В компании заявили, что текущие тарифы не пересматривались с 2019 года, несмотря на увеличение объёма SMS-трафика на 75%, что привело к росту расходов на обслуживание инфраструктуры. Также увеличились затраты на:

найм разработчиков;

разработку и техническую поддержку программного обеспечения;

обновление производственной инфраструктуры;

интеграцию сервисов с партнёрами и операторами мобильной связи.

Кроме того, на себестоимость услуг повлияли «внешние факторы» — рост стоимости электроэнергии на 100%, увеличение базовой расчётной величины на 68%, повышение на 300% средней стоимости одного SMS, взимаемой мобильными операторами.

Платёжная организация Plum Technologies, аффилированная с Uzcard, также повышает стоимость услуг информирования через Telegram-бот CardXabar. Если раньше месячная плата составляла 1000 сумов, то с 1 марта вводятся пакеты, стоимость которых зависит от лимита сообщений: самый дешёвый Start (до 250 SMS-сообщений) — 5000 сумов, самый дорогой Infinite (от 20 тысяч SMS-сообщений) — 500 тысяч сумов.

Компания Play Mobile зарегистрирована в декабре 2013 года. Учредителями компании являются Мирадил Мирякубов (60%), Обиджон Асатов (20%) и Ходжиакбар Тиллашайхов (20%).