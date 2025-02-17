Министерство экономики и финансов Узбекистана опровергло сообщения в социальных сетях об ожидаемом повышении размеров зарплат, пенсий и пособий.

Сообщения об увеличении указанных выплат с 1 марта и с 1 августа на 10% не соответствуют действительности, говорится в заявлении.

Подобная информация публикуется в официальных источниках государственных органов, отмечается в заявлении.

Последнее повышение пенсий и пособий имело место в сентябре прошлого года (на 15%). Зарплаты бюджетников увеличивались на 10% с 1 октября (для педагогических и медицинских работников — на 15%). С этой же даты установлены новые минимальный размер оплаты труда и базовая расчётная величина.

В 2025 году повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций, пенсий и пособий планируется на уровне не ниже прогнозируемой инфляции в 7%.