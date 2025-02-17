В страшной аварии на пешеходном переходе на улице Амира Темура в Ташкенте в субботу пострадала не только женщина, но и её несовершеннолетние дети — мальчик 16 лет и девочка 13 лет. Эту информацию, появившуюся утром в понедельник, «Газете.uz» подтвердили в ГУВД столицы и в городской клинической больнице №7.

В СБДД и в Министерстве здравоохранения Узбекистана в течение дня не подтвердили и не опровергли эти данные.

Если сын получил повреждения средней тяжести, то мать и дочь — в критическом состоянии и находятся в реанимации, сообщили в больнице.

«Газета.uz» писала, что наезд совершил 19-летний водитель, нарушивший несколько Правил дорожного движения. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, которых в городе до сих пор очень много. В УБДД заявили, что причиной стала «невнимательность водителя», умолчав о неправильной инфраструктуре (отсутствие светофоров и новая разметка, путающая водителей).

Помимо «Газеты.uz», критику бездействия властей и УБДД опубликовали специалист по городскому планированию Бобур Сираджев и урбанист Искандар Солиев.

«Продолжается практика перекладывания вины на участников дорожного движения (victim blaming) вместо системного анализа причин ДТП», — заявил Бобур Сираджев.

Он напомнил, что закон о дорожном движении (раньше он назывался «О безопасности дорожного движения») относит к ключевым принципам в этой сфере системность, научность, открытость и гласность, приоритет охраны жизни и здоровья граждан, учёт мнения местного населения и участников дорожного движения. Многие меры, принимаемые СБДД, игнорируют эти принципы.

«Лично мне видится лишь один вариант решения проблем: Разработку проектов необходимо отдавать частникам, а функции аудита проектов организации дорожного движения (ПОДД) на предмет безопасности и мониторинг состояния существующей инфраструктуры было бы целесообразно передать в отдельное управление, независимое от дорнадзора, СМЭУ и инспекторского состава. Либо в подчинение Кабмина либо в прокуратуру. В противном случае инспектор, ответственный за конкретный участок, прибывая на место ДТП, логично не станет фиксировать возможные системные ошибки, допущенные в его же зоне ответственности», — отметил специалист.

Искандар Солиев также назвал главной проблемой «не отдельных нарушителей, а саму организацию движения». По его словам, улучшить ситуацию помогут физические меры для снижения скорости, безопасные островки, которые реально защищают пешеходов, а также неотвратимость наказания для всех.

«Пора перестать винить только водителей или пешеходов. Ответственность должна лежать на тех, кто делает наши улицы небезопасными и годами не внедряет решения, которые доказали свою эффективность во всем мире», — подчеркнул он.

В УБДД Ташкента и в СБДД Узбекистана на критические замечания до сих пор не ответили.

Вопросы правоприменения

В 2023 году «Газета.uz» публиковала анализ судебных решений о делах, связанных с наездами на пешеходов. Было отобрано 50 случайных решений судов за тот год. Выяснилось, что даже в ДТП со смертельным исходом ни одного водителя не приговорили к лишению свободы. Суды учитывали смягчающие обстоятельства и примирение сторон (почти половина случаев).

Изучив сайт Верховного суда, редакция выяснила, что с начала года суды рассмотрели 1098 дел по статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).

В 527 делах, или в 48% случаев, суд прекратил производство из-за примирения сторон. Все эти дела касались части 1 статьи 266, когда пострадавшие получали средние или тяжкие телесные повреждения. Максимальное наказание — исправительные работы до 3 лет.

В делах о примирении суды не учитывают отягчающие обстоятельства, такие как сознательное превышение скорости, наезд на людей на пешеходном переходе или на обочине, степень тяжести телесных повреждений, даже если человек получил инвалидность.