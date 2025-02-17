Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабинете министров Узбекистана проанализировал доходность инвестиций в многоквартирное жильё в Ташкенте. Исследование показало, что рентабельность таких вложений значительно снизилась.

В частности, если в феврале 2024 года доходность от сдачи жилья в аренду и изменения её стоимости составляла в среднем 32,4%, а в октябре — 12,2%, то в январе этого года она снизилась до 7,6%.

В некоторых районах наблюдается даже отрицательная доходность, что говорит о потенциальных убытках для инвесторов.

Доходность существенно различается в зависимости от района и количества комнат:

Район

Количество комнат

Доходность, февраль 2024 (%)

Доходность, январь 2025 (%)

Мирабадский

1

53

-1,7

Бектемирский

1

46,8

54,3

Учтепинский

2

27

2,6

Яккасарайский

2

24,2

15,1

Бектемирский

3

33,7

-5,5

Яккасарайский

3

22,8

10,4

Бектемирский

4

37,9

-7,3

Чиланзарский

4

19,8

16,5

Яккасарайский

Цены на жильё

16,1

3

Бектемирский

Цены на жильё

26,9

2,8

Чиланзарский

Цены на жильё

15,4

0,3

Шайхантахурский

Цены на жильё

35,8

-0,8

Юнусабадский

Цены на жильё

30,4

-3,4



Больше всего доходность упала на 1-комнатные квартиры в Мирабадском районе — с 53% до -1,7%, на 3-комнатные квартиры в Бектемирском районе — 33,7% до -5,5%, а также на 4-комнатные квартиры в этом районе — с 37,9% до -7,3%.

Доход от вложений в 1-комнатные квартиры в Бектемирском районе увеличился с 46,8% до 54,3%.

Доходность на 4-комнатные квартирны в Чиланзарском районе снизилась с 19,8% до 16,5%, а на 2-комнатные квартиры в Яккасарайском районе — с 24,2% до 15,1%. Тем не менее, это сегменты, где произошло наименьшее падение.

Средняя доходность от изменения стоимости жилья и сдачи её в аренду. Источник: ИМРИ.



Изменение цен на жильё

В Яккасарайском, Бектемирском и Чиланзарском районе потенциальная прибыль от роста цен на жильё в феврале 2024 года составляла 16,1%, 26,9% и 15,4% соответственно. К январю 2025 года эти показатели резко снизились до 3%, 2,8% и 0,3%.

В Шайхантахурском и Юнусабадском районах зафиксировано падение цен: с 35,8% до -0,8% и с 30,4% до -3,4% соответственно.

Аренда

В январе 2025 года средняя годовая доходность от аренды составила:

Мирабадский район — 10% (в феврале прошлого года — 10,4%);

Мирзо-Улугбекский район — 9,9% (10,6%);

Шайхантахурский район — 9,8% (11,6%).

В Алмазарском, Учтепинском, Сергелийском районе, где аренда считается более доступной, показатель незначительно снизился по сравнению с февралём 2024 года — до 8,9% (в октябре было 9,1−9,7%).

Инвестиции в 1- и 2-комнатные квартиры, которые ранее считались самыми выгодными, теряют привлекательность. Если в феврале 2024 года доходность составляла 35,6% и 30,8%, а в октябре — 16,7% и 12,2%, то в январе 2025 года она упала до 14,3% и 7,5%.

Доходность 3-комнатных квартир за этот же период значительно снизилась с 33% до 5,5%, а для 4-комнатных — с 30,3% до 2,9%. Ещё в октябре показатели составляли 10,1% и 9,9% соответственно.

Вложения в недвижимость стали менее выгодными, чем банковские депозиты

Процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте. Источник: ИМРИ.



С середины 2024 года доходность инвестиций в жильё оказалась ниже средних ставок по банковским депозитам. В 2023—2024 годах:

Средняя ставка по валютным депозитам составляла около 5%.

По депозитам в национальной валюте — 21−22%.

В развивающихся странах вложение сбережений населения в недвижимость может в краткосрочной перспективе способствовать социальной и экономической стабильности. Однако в долгосрочной перспективе важно развивать рынок капитала и предоставлять населению диверсифицированные инвестиционные возможности. Это позволит не только сохранить сбережения, но и направить их в различные сектора национальной экономики, обеспечивая более динамичное развитие, отметили в ИМРИ.