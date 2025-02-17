Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабинете министров Узбекистана проанализировал доходность инвестиций в многоквартирное жильё в Ташкенте. Исследование показало, что рентабельность таких вложений значительно снизилась.

В частности, если в феврале 2024 года доходность от сдачи жилья в аренду и изменения её стоимости составляла в среднем 32,4%, а в октябре — 12,2%, то в январе этого года она снизилась до 7,6%.

В некоторых районах наблюдается даже отрицательная доходность, что говорит о потенциальных убытках для инвесторов.

Доходность существенно различается в зависимости от района и количества комнат:

Район
Количество комнат
Доходность, февраль 2024 (%)
Доходность, январь 2025 (%)
Мирабадский
1
53
-1,7
Бектемирский
1
46,8
54,3
Учтепинский
2
27
2,6
Яккасарайский
2
24,2
15,1
Бектемирский
3
33,7
-5,5
Яккасарайский
3
22,8
10,4
Бектемирский
4
37,9
-7,3
Чиланзарский
4
19,8
16,5
Яккасарайский
Цены на жильё
16,1
3
Бектемирский
Цены на жильё
26,9
2,8
Чиланзарский
Цены на жильё
15,4
0,3
Шайхантахурский
Цены на жильё
35,8
-0,8
Юнусабадский
Цены на жильё
30,4
-3,4

Больше всего доходность упала на 1-комнатные квартиры в Мирабадском районе — с 53% до -1,7%, на 3-комнатные квартиры в Бектемирском районе — 33,7% до -5,5%, а также на 4-комнатные квартиры в этом районе — с 37,9% до -7,3%.

Доход от вложений в 1-комнатные квартиры в Бектемирском районе увеличился с 46,8% до 54,3%.

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Доходность на 4-комнатные квартирны в Чиланзарском районе снизилась с 19,8% до 16,5%, а на 2-комнатные квартиры в Яккасарайском районе — с 24,2% до 15,1%. Тем не менее, это сегменты, где произошло наименьшее падение.

Средняя доходность от изменения стоимости жилья и сдачи её в аренду. Источник: ИМРИ.Средняя доходность от изменения стоимости жилья и сдачи её в аренду. Источник: ИМРИ.

Изменение цен на жильё

В Яккасарайском, Бектемирском и Чиланзарском районе потенциальная прибыль от роста цен на жильё в феврале 2024 года составляла 16,1%, 26,9% и 15,4% соответственно. К январю 2025 года эти показатели резко снизились до 3%, 2,8% и 0,3%.

В Шайхантахурском и Юнусабадском районах зафиксировано падение цен: с 35,8% до -0,8% и с 30,4% до -3,4% соответственно.

Аренда

В январе 2025 года средняя годовая доходность от аренды составила:

  • Мирабадский район — 10% (в феврале прошлого года — 10,4%);
  • Мирзо-Улугбекский район — 9,9% (10,6%);
  • Шайхантахурский район — 9,8% (11,6%).

В Алмазарском, Учтепинском, Сергелийском районе, где аренда считается более доступной, показатель незначительно снизился по сравнению с февралём 2024 года — до 8,9% (в октябре было 9,1−9,7%).

Инвестиции в 1- и 2-комнатные квартиры, которые ранее считались самыми выгодными, теряют привлекательность. Если в феврале 2024 года доходность составляла 35,6% и 30,8%, а в октябре — 16,7% и 12,2%, то в январе 2025 года она упала до 14,3% и 7,5%.

Доходность 3-комнатных квартир за этот же период значительно снизилась с 33% до 5,5%, а для 4-комнатных — с 30,3% до 2,9%. Ещё в октябре показатели составляли 10,1% и 9,9% соответственно.

Вложения в недвижимость стали менее выгодными, чем банковские депозиты

Процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте. Источник: ИМРИ.Процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте. Источник: ИМРИ.

С середины 2024 года доходность инвестиций в жильё оказалась ниже средних ставок по банковским депозитам. В 2023—2024 годах:

  • Средняя ставка по валютным депозитам составляла около 5%.
  • По депозитам в национальной валюте — 21−22%.

В развивающихся странах вложение сбережений населения в недвижимость может в краткосрочной перспективе способствовать социальной и экономической стабильности. Однако в долгосрочной перспективе важно развивать рынок капитала и предоставлять населению диверсифицированные инвестиционные возможности. Это позволит не только сохранить сбережения, но и направить их в различные сектора национальной экономики, обеспечивая более динамичное развитие, отметили в ИМРИ.