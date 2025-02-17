Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабинете министров Узбекистана проанализировал доходность инвестиций в многоквартирное жильё в Ташкенте. Исследование показало, что рентабельность таких вложений значительно снизилась.
В частности, если в феврале 2024 года доходность от сдачи жилья в аренду и изменения её стоимости составляла в среднем 32,4%, а в октябре — 12,2%, то в январе этого года она снизилась до 7,6%.
В некоторых районах наблюдается даже отрицательная доходность, что говорит о потенциальных убытках для инвесторов.
Доходность существенно различается в зависимости от района и количества комнат:
|Район
|Количество комнат
|Доходность, февраль 2024 (%)
|Доходность, январь 2025 (%)
|Мирабадский
|1
|53
|-1,7
|Бектемирский
|1
|46,8
|54,3
|Учтепинский
|2
|27
|2,6
|Яккасарайский
|2
|24,2
|15,1
|Бектемирский
|3
|33,7
|-5,5
|Яккасарайский
|3
|22,8
|10,4
|Бектемирский
|4
|37,9
|-7,3
|Чиланзарский
|4
|19,8
|16,5
|Яккасарайский
|Цены на жильё
|16,1
|3
|Бектемирский
|Цены на жильё
|26,9
|2,8
|Чиланзарский
|Цены на жильё
|15,4
|0,3
|Шайхантахурский
|Цены на жильё
|35,8
|-0,8
|Юнусабадский
|Цены на жильё
|30,4
|-3,4
Больше всего доходность упала на 1-комнатные квартиры в Мирабадском районе — с 53% до -1,7%, на 3-комнатные квартиры в Бектемирском районе — 33,7% до -5,5%, а также на 4-комнатные квартиры в этом районе — с 37,9% до -7,3%.
Доход от вложений в 1-комнатные квартиры в Бектемирском районе увеличился с 46,8% до 54,3%.
Доходность на 4-комнатные квартирны в Чиланзарском районе снизилась с 19,8% до 16,5%, а на 2-комнатные квартиры в Яккасарайском районе — с 24,2% до 15,1%. Тем не менее, это сегменты, где произошло наименьшее падение.
Изменение цен на жильё
В Яккасарайском, Бектемирском и Чиланзарском районе потенциальная прибыль от роста цен на жильё в феврале 2024 года составляла 16,1%, 26,9% и 15,4% соответственно. К январю 2025 года эти показатели резко снизились до 3%, 2,8% и 0,3%.
В Шайхантахурском и Юнусабадском районах зафиксировано падение цен: с 35,8% до -0,8% и с 30,4% до -3,4% соответственно.
Аренда
В январе 2025 года средняя годовая доходность от аренды составила:
- Мирабадский район — 10% (в феврале прошлого года — 10,4%);
- Мирзо-Улугбекский район — 9,9% (10,6%);
- Шайхантахурский район — 9,8% (11,6%).
В Алмазарском, Учтепинском, Сергелийском районе, где аренда считается более доступной, показатель незначительно снизился по сравнению с февралём 2024 года — до 8,9% (в октябре было 9,1−9,7%).
Инвестиции в 1- и 2-комнатные квартиры, которые ранее считались самыми выгодными, теряют привлекательность. Если в феврале 2024 года доходность составляла 35,6% и 30,8%, а в октябре — 16,7% и 12,2%, то в январе 2025 года она упала до 14,3% и 7,5%.
Доходность 3-комнатных квартир за этот же период значительно снизилась с 33% до 5,5%, а для 4-комнатных — с 30,3% до 2,9%. Ещё в октябре показатели составляли 10,1% и 9,9% соответственно.
Вложения в недвижимость стали менее выгодными, чем банковские депозиты
С середины 2024 года доходность инвестиций в жильё оказалась ниже средних ставок по банковским депозитам. В 2023—2024 годах:
- Средняя ставка по валютным депозитам составляла около 5%.
- По депозитам в национальной валюте — 21−22%.
В развивающихся странах вложение сбережений населения в недвижимость может в краткосрочной перспективе способствовать социальной и экономической стабильности. Однако в долгосрочной перспективе важно развивать рынок капитала и предоставлять населению диверсифицированные инвестиционные возможности. Это позволит не только сохранить сбережения, но и направить их в различные сектора национальной экономики, обеспечивая более динамичное развитие, отметили в ИМРИ.