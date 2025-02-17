Папа Франциск, который был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей на прошлой неделе, останется в больнице после того, как результаты тестов показали «сложную клиническую картину», сообщает New York Times со ссылкой на заявление Ватикана.

Ватикан уточнил, что у 88-летнего понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала модификации его лечения.

По данным AP, понтифика в пятницу поместили в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме в «удовлетворительном» состоянии после обострения бронхита. В последующие дни лихорадка прошла и его состояние стабилизировалось.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик находился «в хорошем расположении духа» в понедельник утром: он отдохнул, позавтракал и почитал ежедневные газеты.

Из-за госпитализации Франциска Ватикан отменил ряд мероприятий, которые папа римский должен был посетить в текущем месяце, в том числе традиционную всеобщую аудиенцию 19 февраля.

Аргентинский понтифик возглавляет Римско-католическую церковь почти 12 лет. В молодости ему удалили часть лёгкого после перенесённой болезни, поэтому он часто страдает от приступов респираторных заболеваний, отмечает AP. У Франциска также проблемы с коленом, из-за чего в последние годы он пользуется инвалидной коляской и тростью.

В марте 2023 года у папы Франциска диагностировали пневмонию, но тогда он вышел из больницы через три дня.