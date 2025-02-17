Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля прибыл с визитом в Кувейт. Вместе с эмиром Кувейта Шейхом Мишаалем ас-Сабахом он встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы развития и укрепления узбекско-кувейтских отношений.

Президент Узбекистана особо отметил успешно реализуемую в Кувейте государственную программу Vision 2035, цели и задачи которой созвучны с долгосрочными приоритетами Стратегии развития Нового Узбекистана.





Отмечены интенсивные политические контакты и межведомственные обмены, устойчивый рост взаимного товарооборота и инвестиций.

В прошлом году плодотворно проведено первое заседание межправительственной комиссии, организован ряд деловых мероприятий.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества между Узбекистаном и Кувейтом определены «зелёная» энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение, туризм.

Для продвижения совместных проектов достигнута договорённость о создании инвестиционной платформы и делового совета, а также об открытии торгового дома в Эль-Кувейте.

Отдельное внимание уделено наращиванию портфеля проектов с Кувейтским фондом арабского экономического развития в рамках новой программы партнерства.





Кроме того, согласовано проведение перекрёстных недель культуры и туризма в Узбекистане и Кувейте, содействие участию представителей двух стран в культурно-гуманитарных мероприятиях в области искусства, музыки, кино, образования и спорта.

В ходе встречи подчёркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Движения неприсоединения и других структур.

Обсуждена подготовка к проведению в мае этого года в Самарканде саммита диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров главы двух государств приняли решение развивать и укреплять всеобъемлющее партнерство.

В завершение переговоров президент Узбекистана пригласил эмира Кувейта посетить страну с визитом.