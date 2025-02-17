В Узбекистане могут восстановить упразднённую шесть лет назад ассоциацию «Озиковкатсаноат». Это предусмотрено проектом постановления президента, опубликованном Торгово-промышленной палатой (ТПП) для общественного обсуждения.

Организацию пищевой промышленной планируется создать на базе ассоциации предприятий масложировой промышленности «Узёгмойсаноат» («Узмасложирпром»).

Новая ассоциация будет включать предприятия, занимающиеся производством масложировой продукции, муки и макаронных изделий, мясомолочной и консервной продукции, кондитерских изделий, прохладительных и безалкогольных напитков.

Предлагается, чтобы финансирование ассоциации осуществлялось за счёт членских взносов предприятий, а также средств Фонда поддержки отраслей ТПП.

Основными направлениями деятельности ассоциации предлагается определить:

создание национального бренда для пищевой продукции Узбекистана;

привлечение инвестиций в модернизацию и внедрение инновационных технологий;

технологическую поддержку предприятий в производстве качественных и конкурентоспособных продуктов;

помощь в выходе на международные рынки, участии в маркетинговых исследованиях и поиске новых экспортных каналов;

кооперацию между перерабатывающими предприятиями, фермерскими и дехканскими хозяйствами;

поддержку сертификации предприятий по международным стандартам (ISO, GMP, HACCP, Halal и др.);

развитие отраслевого кадрового потенциала, привлечение иностранных специалистов;

помощь предприятиям в введении обязательной цифровой маркировки продовольственных товаров.

Согласно проекту документа, уже с 2025 года предприятия смогут экспортировать переработанные масложировые продукты без ограничений, за исключением шрота, на который вводится экспортная пошлина 100% от таможенной стоимости.

До 1 января 2027 года членов ассоциации планируют освободить от таможенных пошлин при ввозе:

сырья для производства кондитерских изделий и маргарина;

тропических фруктов, чая, мятных и апельсиновых концентратов;

упаковочных и этикетировочных материалов.

Напомним, в прошлом аналогичная организация называлась Ассоциация предприятия пищевой промышленности, а с 2016 года — «Узбекозиковкатхолдинг». В 2019 году она была ликвидирована постановлением президента. Её возглавлял Тохиржон Жалилов, который ранее работал в «Узавтосаноат», а позже он был признан банкротом в России.

Как пишет экономист Отабек Бакиров, тогда одной из причин упразднения «министерства продовольствия» назывались излишние бюрократические барьеры и дублирующие полномочия, которые лишь мешали развитию сектора.

«Хотя членство в новой ассоциации формально добровольное, для её участников отменяются таможенные пошлины на ряд импортных товаров. Это создаст неравные условия и нарушит конкурентную среду, так как компании, не входящие в ассоциацию, окажутся в заведомо невыгодном положении. Кроме того, на основании данных ассоциации правительство сможет вводить временные ограничения на экспорт масложировой продукции, что усилит её влияние на рынок», — предупредил он.

По его мнению, если ассоциация будет создана, она получит административные ресурсы и функции и станет «классическим министерством».

Эксперт считает, что документ создаст новые барьеры и ограничения, а его реализация приведёт к усилению бюрократии и коррупции, и выступил против принятия такого постановления.