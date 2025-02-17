На улице Амира Темура в центре Ташкента вновь сбили пешехода на нерегулируемом переходе через 10 (!) полос. Власти города и УБДД продолжают медлить с повышением безопасности на улицах и дорогах и не берут на себя ответственность за такие происшествия.

Авария произошла 15 февраля примерно в 20:15 на переходе у путепровода, по которому проходит Малая кольцевая. Spark под управлением 19-летнего водителя, ехавшего с превышением скорости, сбил женщину.

Если судить по видео в социальных сетях, это произошло в момент, когда автомобили остановились пропустить пешехода, а водитель малолитражки поехал по крайней левой полосе, проигнорировав новую разметку.

Пешеход, получив травмы, была доставлена в больницу, где ей оказали первую помощь. Деталей о её состоянии УБДД не приводит.

Что заявило УБДД?

Ночью того же дня УБДД столицы опубликовало видео, на котором его сотрудник говорит, что причиной ДТП стала «невнимательность водителя», который «не пропустил пешехода».

Как сообщил пресс-секретарь УБДД Кахрамон Худойберганов, водитель «в ходе беседы» признал, что превысил разрешённую скорость.

«Уважаемые, дорогие водители, просим вас, когда вы видите знак пешеходного перехода, уменьшить скорость, пропустить пешехода и продолжать движение», — заявил он.

В это время позади двух сотрудников УБДД пешехода, дошедшего до середины улицы, не пропускают машины.





Что не так с этим заявлением?

УБДД, как обычно, не стало указывать на недостатки инфраструктуры, возложив ответственность на водителя.

Какие это недостатки? Во-первых, недопустимо иметь нерегулируемые пешеходные переходы через 10 полос. На этом переходе собирались установить светофоры, велась подготовительная работа, однако по какой-то причине их не стали ставить. И никакой логике не поддаётся то, что расположенный по другую сторону путепровода переход имеет светофоры, а этот — нет.

Указом президента Узбекистана от сентября 2023 года было предусмотрено, что все нерегулируемые переходы в населённых пунктах будут оборудованы светофорами, управляемыми кнопкой. Что мешает Ташкенту, где за последние несколько лет многие переходы получили светофоры, довести дело до конца?

Как такими темпами страна планирует добиться уменьшение к 2030 году (предусмотрено Стратегией «Узбекистан-2030») не менее чем на 50% количества ДТП с серьёзными последствиями?

Почему УБДД и власти не делают ничего, чтобы реорганизовать перекрёстки и переходы даже после тяжких ДТП на них? Об одном таком переходе — рядом со зданием МВД — мы писали недавно. Там не только не появился знак и не сузили проезжую часть, наоборот — переход теперь ведёт прямо на новую парковку, а не на тротуар.

Во-вторых, на улице Амира Темура по инициативе УБДД появилась новая разметка, сужающая проезжую часть на одну полосу перед пешеходными переходами. Однако УБДД не провело какой-либо внятной разъяснительной работы, не обозначило места знаками, не перерисовало остальную разметку (она должна была искривиться) и не установило каких-либо физических ограничителей.

В социальных сетях публикуются видео аварий именно на таких «островках» — разметка создаёт конфликтные ситуации, вынуждая водителей резко перестраиваться. И именно на такой разметке произошёл обсуждаемый наезд на пешехода. Сужение проезжей части перед переходами — это хорошо, но это должно делаться продуманно.

Фото: Соцсети.

В-третьих, СБДД Узбекистана и его подразделения за многие годы должны были понять, что призывы к «уважаемым, дорогим водителям» быть внимательными и осторожными, раздача листовок и «автокараваны» с разбитыми машинами, которые возят по городам, не работают.

Работают только правильный дизайн улиц (инфраструктура не должна разрешать водителям превышать скорость и ездить, как им заблагорассудится, широкие переходы не должны быть без светофоров и т. д. ), неотвратимость (для всех, особенно для водителей машин со знаками государственных органов) и максимальная строгость наказания (пора перестать заботиться о «бедных» и «задушенных штрафами» водителях).

На этой же улице Амира Темура есть ещё нерегулируемые переходы. Перед одним из них в конце прошлого года УБДД нанесло новую разметку. Время показало, что она также не работает. Почему УБДД так не любит светофоры и пешеходов? И когда за тяжкие ДТП ответственные лица будут брать на себя ответственность?