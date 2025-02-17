По итогам переговоров в Эль-Кувейте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и эмир Кувейта Шейх Мишааль ас-Сабах приняли совместное заявление о развитии узбекско-кувейтских отношений всеобъемлющего партнёрства, сообщила пресс-служба главы государства.





Были также подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;

Протокол к Соглашению о воздушном сообщении;

Соглашение о сотрудничестве в трудовой сфере;

Соглашение о сотрудничестве в области создания «умных» городов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере искусства и культуры;

Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Программа мероприятий в сфере туризма на 2025−2027 годы;

Соглашение о сотрудничестве с Кувейтским фондом арабского экономического развития.





Как сообщалось ранее, Узбекистан и Кувейт договорились о создании инвестиционной платформы и делового совета. Приоритетными направлениями сотрудничества определены «зелёная» энергетика, промкооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и туризм.