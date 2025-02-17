Национальный кинологический центр Таможенного комитета Узбекистана наградил 14 собак, служащих в таможенных органах в Ташкенте и регионах страны, специальным знаком за заслуги. Об этом сообщила пресс-служба ТК.

Это собаки таких пород, как русский спаниель, немецкая овчарка, английский кокер-спаниель, малинуа, восточноевропейская овчарка. В 2024 году при их помощи был предотвращён незаконный оборот 337 кг наркотических средств, почти 55 тысяч единиц психотропных и сильнодействующих препаратов, 11 единиц оружия, около 10 тысяч патронов, 24 кг пороха, наличная иностранная валюта в эквиваленте почти 2,3 млрд сумов и более 418 тысячи пачек сигарет.

Дополнительно были награждены 5 собак Национального кинологического центра, показавших высокие результаты на международных и национальных соревнованиях и выставках.

В 2022 году «Газета.uz» публиковала «интервью» Ц.Ворро — семилетнего лабрадора и сотрудника кинологической службы в международном аэропорту Ташкента. Пёс «рассказал» о работе, хозяине, зарплате и скорой пенсии.

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