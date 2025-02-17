Кошрабатский районный суд по уголовным делам Самаркандской области внёс приговор по уголовному делу в отношении женщины, убившей свою невестку спустя месяц после свадьбы.

По данным программы Zamon телеканала Sevimli, преступление произошло в Нарпайском районе области. Ранее обвиняемая оставила своих детей в детском доме и была лишена родительских прав. Однако после свадьбы сына вернулась в его дом под предлогом отсутствия жилья.

По словам свидетелей, 48-летняя свекровь вернулась в дом 24 сентября и с первых дней издевалась над невесткой, унижала и оскорбляла её, чтобы она покинула дом. Девушка жаловалась на постоянные оскорбления, но супруг, по его словам, не знал об этом.

Однажды, воспользовавшись отсутствием сына, женщина начала ссору. В разгар конфликта она задушила невестку проводом, а затем ударила стаканом по голове. После этого нанесла удар ножницами в область шеи и два удара кухонным ножом в область груди.

От полученных травм невестка скончалась на месте. После убийства женщина попыталась сбежать, но вскоре её задержали

По данным программы, сын обвиняемой простил мать, несмотря на то, что она оставила его с сестрёнкой, когда им было 3−4 года, поэтому решил впустить её в свой дом.

«Если бы я что-то почувствовал, я бы выгнал её [обвиняемую] или бы сам покинул дом. Я говорил этой женщине, которая мучилась в Ташкенте. Я ей сказал, что у меня есть квартира в Навои и Самарканде. Сказал: „Можете жить там, но жить спокойно“. Как пришла к нам, начала ссоры», — рассказал он.

На суде мужчина попросил назначить ей высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

Суд под председательством Ильхома Хамидова признал подсудимую виновной по пункту «ж» части 2 статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы). Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание составило 13 лет лишения свободы.