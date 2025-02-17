Ещё два города Узбекистана стали побратимами с городами Турции: Навои — с городом Зейтинбурну и Шахрисабз — с городом Пендик. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе движения «Юксалиш». На днях сообщалось об установлении побратимских связей между Самаркандом и Коньей.

Документы были подписаны в рамках программы стажировки хокимов Узбекистана хокимом Навои Дильмурадом Эргашевым и мэром Зейтинбурну Омером Арисоем, а также хокимом Шахрисабза Шерзодом Буриевым и мэром Пендика Ахметом Джином.





Соглашения охватывают такие направления, как экономическое сотрудничество, развитие образования, здравоохранения, молодёжной политики, спорта и туристической отрасли, сохранение культурного наследия, экологические инициативы, энергетику, информационные технологии и транспорт. Кроме того, затронуты вопросы обмена специалистами, поддержки социально уязвимых групп населения, сотрудничества бизнес-сообществ.

В Зейтинбурну хокимы Узбекистана ознакомилась с проектами современного городского планирования. Особое внимание было уделено вопросам благоустройства городской среды, внедрения инновационных решений в области экологии и инфраструктуры.

В состав делегации вошли хокимы Самарканда, Навои, Ферганы, Шахрисабза и Янги-Наманганского района, являющиеся членами Совета муниципалитетов тюркского мира (TDBB). Союз был основан в 2003 году для развития сотрудничества в области городского управления среди тюркоязычных стран и регионов. В его состав входят около 1200 муниципалитетов из 30 стран.

Делегацию возглавил руководитель движения «Юксалиш», председатель комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам предпринимательства, развития конкуренции и промышленности Бобур Бекмуродов.

Программа стажировки позволила обменяться знаниями и изучить современные методы благоустройства, экономического роста и эффективного использования городских ресурсов, что в дальнейшем может быть адаптировано в регионах Узбекистана, сообщили в «Юксалиш».