17 февраля в Национальном олимпийском комитете прошли внеочередные выборные конференции трёх спортивных федераций. В мероприятиях приняли участие представители Министерства спорта и первый заместитель главы НОК Отабек Умаров, сообщила пресс-служба Минспорта.
Председателем Федерации лёгкой атлетики избран председатель Таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов.
Заместителями главы федерации стали Отабек Чориев, Андрей Абдувалиев и Камолиддин Усмонов, генеральным секретарём — Камолиддин Рузмухаммедов.
Ассоциацию зимних видов спорта возглавил председатель правления Национального банка Узбекистана (НБУ) Алишер Мирсоатов, который до этого руководил Федерацией тенниса.
Новым главой Федерации тенниса избран предприниматель и бывший президент футбольного клуба «Пахтакор» Батыр Икрамжанович Рахимов, который в 2001 году основал «Капиталбанк». Он также является учредителем множества компаний, работающих в сфере финансов, страхования, производства товаров народного потребления, строительства и пищевой промышленности.
Батыр Рахимов является супругом Диёры Усмановой — вдовы Бабура Усманова (племянника российского миллиардера Алишера Усманова) и племянницы первой леди Зироат Мирзиёевой.
Официальные лица поздравили новых руководителей с назначением и обозначили перед ними ключевые задачи по подготовке к зимним Олимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году и летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году.