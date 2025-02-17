17 февраля в Национальном олимпийском комитете прошли внеочередные выборные конференции трёх спортивных федераций. В мероприятиях приняли участие представители Министерства спорта и первый заместитель главы НОК Отабек Умаров, сообщила пресс-служба Минспорта.

Акмалхужа Мавлонов.

Председателем Федерации лёгкой атлетики избран председатель Таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов.

Заместителями главы федерации стали Отабек Чориев, Андрей Абдувалиев и Камолиддин Усмонов, генеральным секретарём — Камолиддин Рузмухаммедов.

Алишер Мирсоатов (второй справа).

Ассоциацию зимних видов спорта возглавил председатель правления Национального банка Узбекистана (НБУ) Алишер Мирсоатов, который до этого руководил Федерацией тенниса.

Новым главой Федерации тенниса избран предприниматель и бывший президент футбольного клуба «Пахтакор» Батыр Икрамжанович Рахимов, который в 2001 году основал «Капиталбанк». Он также является учредителем множества компаний, работающих в сфере финансов, страхования, производства товаров народного потребления, строительства и пищевой промышленности.

Батыр Рахимов является супругом Диёры Усмановой — вдовы Бабура Усманова (племянника российского миллиардера Алишера Усманова) и племянницы первой леди Зироат Мирзиёевой.

Официальные лица поздравили новых руководителей с назначением и обозначили перед ними ключевые задачи по подготовке к зимним Олимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году и летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году.