Движение «Юксалиш» совместно с региональными центрами переливания крови с 19 по 25 февраля проведёт акцию «Мы — доноры!» в 14 регионах Узбекистана.

«Донорская кровь ежедневно спасает жизни людей, оказавшихся в сложных ситуациях: пациентов после тяжёлых операций, пострадавших в авариях, людей с онкологическими заболеваниями и многими другими диагнозами, требующими переливания. Запасы крови должны пополняться, чтобы в любой момент можно было оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается», — говорится в призыве организации.

В прошлом году акция «Мы — доноры!» позволила собрать более 700 л крови по всей стране.

Кто может стать донором?

Принять участие в акции может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед сдачей крови врачи проводят обязательный осмотр, чтобы убедиться, что донорство безопасно для вашего здоровья.

Кому нельзя сдавать кровь?

Существуют относительные (временный отвод от донорства) и абсолютные противопоказания (бессрочный отвод донора). Ознакомиться с ними можно на сайте Республиканского центра переливания крови.

Как подготовиться к сдаче крови?

За несколько дней до донации рекомендуется отказаться от жирной, жареной и острой пищи. Не следует употреблять алкоголь минимум за 48 часов до сдачи крови. В день донации важно хорошо выспаться и легко позавтракать. Нельзя курить за два часа до и после процедуры.

В Ташкенте акция пройдёт 25 февраля с 9:30 до 13:00 в Доме ННО по улице Фурката 1/1.

Места и даты сбора донорской крови

(местонахождение на карте — по гиперссылкам)

№ Регион Дата Время Место проведения 1. Андижанская область 20 февраля 10:00−13:00 Локация:

Андижанская областная станция переливания крови 2. Ферганская область 19−20 февраля 10:00−13:00 Локация: 19 февраля в Доме ННО Ферганы 20 февраля Ферганcкий областной центр переливания крови 3. Бухарская область 19 февраля



20 февраля 09:00−13:00



09:00−13:00 Локация:

Бухарская областная станция переливания крови 4. Республика Каракалпакстан 20 февраля 10:00−13:00 Локация: Республиканская станция переливания крови (Каракалпакстан)



5. Сырдарьинская область 20 февраля 09:00−12:00 Локация: Сырдарьинская областная станция переливания крови 6. Сурхандарьинская область 20 февраля 09:00−13:00 Локация: Сурхандарьинская областная станция переливания крови 7. Наманганская область 20 февраля 09:00−14:00 Локация: Наманганский областной центр переливания крови 8. Самаркандская область 20 февраля 10:00−13:00 Локации: 1. Самаркандская областная станция переливания крови



2. Самаркандская область, Ургутский район, махалля «Украч» 3. Самаркандская область, Ургутский район, махалля «Совгон» 4. Самаркандская область, Ургутский район, махалля «Тарокли» 9. Хорезмская область

20 февраля 09:00−13:00 Локация: Хорезмский областной центр переливания крови 10. Навоийская область 20 февраля

09:00−13:00 Локация: Навоийская областная станция переливания крови 11. Ташкентская область 20 февраля 09:00−13:00 Локация: Ташкентская областная станция переливания крови 12. Джизакская область 21 февраля 09:00−13:00 Локация: Джизакская областная станция переливания крови 13. Кашкадарьинская область 25 февраля 09:00−16:00 Локация: Центр службы крови Кашкадарьинской области 14. Ташкент 25 февраля 9:30−13:00 Локация: Дом ННО

«Газете.uz» посвятила несколько материалов донорству, его пользе и важности. В них также можно узнать, как стать донором.