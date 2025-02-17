Администрация президента США Дональда Трампа готовит «масштабную» сделку с Александром Лукашенко, в рамках которой власти Беларуси освободят множество политических заключённых, в том числе известных. Взамен США должны ослабить санкции в отношении белорусских банков и экспорта калийных удобрений, крупным производителем которых является Беларусь, сообщает New York Times.

О возможной сделке 13 февраля рассказал заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на закрытой встрече с западными дипломатами в Вильнюсе. За день до этого, по информации издания, посетил Минск для переговоров.

NYT отмечает, что это была первая за последние пять лет встреча Лукашенко с высокопоставленным представителем Госдепартамента. По итогам обсуждений были освобождены трое человек — гражданин США и два белорусских политзаключенных.

По словам присутствовавших на встрече, Смит заявил, что Лукашенко готов свернуть репрессии. Главными целями США в этом процессе он назвал освобождение большого числа политических заключённых, а также намерение «дать Лукашенко передышку за пределами орбиты влияния России».

По данным правозащитной организации «Весна», сейчас в Беларуси насчитывается 1226 политзаключённых. За последние месяцы Александр Лукашенко подписал указы о помиловании более 200 заключённых. Однако, по словам активистов оппозиции, за это же время были арестованы ещё больше людей.

США ввели секторальные санкции против экономики Беларуси в августе 2021 года — в первую годовщину президентских выборов 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В стране вспыхнули массовые протесты, жестоко подавленные властями. Ряд оппозиционных политиков впоследствии приговорили к длительным тюремным срокам, часть из них, включая лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, уехали за границу. Западные страны не признали итоги выборов. Санкции против Беларуси также объявили ЕС, Канада и Великобритания.