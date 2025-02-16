Умида Хакназар — юрист и независимый консультант в области международного торгового права. Участвует в проектах по оказанию технического содействия правительству Узбекистан по гармонизации национального законодательства с международными стандартами, включая меры в области пищевой безопасности и технического регулирования. Бакалавр права Унивеситета мировой экономики и дипломатии (Ташкент), магистр международного права Джорджтаунского университета (Вашингтон), докторант по международному праву Института международной торговли Бернского университета.

Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию активизировался, большинство вопросов в отношении устранения многих барьеров уже адресовано и намечены планы на пути гармонизации с международными стандартами и правилами ВТО. На этом фоне странно наблюдать активность разных ведомств, инициирующих всё новые требования к торговле пищевой или сельскохозяйственной продукцией под видом защиты интересов потребителей, здоровья населения, пищевой безопасности и т. д. Конечно же, главным механизмом при этом выступает «сертификация» определённой продукции. Неважно, на что, неважно, как, неважно, зачем, главное — заставить производителей, импортёров, всех получить очередную «бумагу», чтобы иметь право торговать.

Например, в отношении пальмового масла доносятся голоса с требованиями ограничить, наложить на импорт дополнительные налоги или даже запретить импорт. Усиленное муссирование ничем не обоснованных страшилок о вреде пальмового масла уже приводят к маркетинговым уловкам, когда потребителей вводят в заблуждение громкими заголовками на упаковке продукции «без пальмового масла». В результате у людей возникает ложное ощущение уверенности в правильном выборе продукции «без пальмового масла», и они готовы заплатить более высокую цену за эту продукцию.

Свежим примером ограничительных мер в отношении пальмового масла стало требование обязательного тестирования импортируемого пальмового масла и содержащих его продуктов, включая молоко и молочную продукцию. В данной статье подробно разъясняется, почему это противоречит правилам ВТО, и развенчиваются популярные заблуждения о пальмовом масле.

Сертификация: пальмовое масло и молочная продукция

Выдержка из постановления президента от 30 января:

«Комитету санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны общественного здоровья:

С 1 марта 2025 года при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на импортируемые в Республику Узбекистан пальмовое масло и продукты, содержащие пальмовое масло и трансизомеры жирных кислот, включая молоко и продукты, полученные в результате его переработки, обеспечить проведение испытаний пальмового масла и его фракций в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и стандартов в аккредитованных испытательных лабораториях в установленном порядке;

При проведении в установленном порядке проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, транспортировку, хранение и реализацию продовольственного сырья и пищевых продуктов, усилить контроль за использованием пальмового масла в соответствии с требованиями нормативных документов в сфере технического регулирования".

Пальмовое масло на сегодня является наиболее производимым и потребляемым растительным маслом в мире. Статистика производства в миллионах тонн:

Пальмовое масло — 75,9 миллиона тонн;

Соевое — 58,6;

Рапсовое — 25,2;

Подсолнечное — 20,6;

Арахисовое — 4,6;

Хлопковое — 4,3;

Оливковое — 3,4;

Кукурузное — 2,8;

Кокосовое — 2,6;

Кунжутное — 1.

Широко распространено мнение, что пальмовое масло вредно. Но если это так, был бы у него мировой рынок в 75,9 миллиона тонн? Востребованность пальмового масла вызвана прежде всего его низкой себестоимостью (на гектар земли масличная пальма может давать примерно 4 тонны масла в год). Для сравнения, следующим по величине урожаем растительного масла является рапсовое — около 0,75 тонн в год с гектара.

Помимо этого, привлекательным ингредиентом для пищевой промышленности пальмовое масло делают его определённые характеристики и состав. Оно имеет высокое содержание твёрдых жиров, что снижает необходимость в гидрогенизации. Именно поэтому оно наиболее удобно и наименее вредно в пищевой промышленности, и, например, маргарин из пальмового масла стал наиболее оптимальной альтернативой маргаринам из животных жиров начиная с 1960-х.

Более 2/3 пальмового масла используется в производстве пищевой продукции, включая маргарин, используемый в таких продуктах, как шоколад, хлеб, печенье и торты, мороженое, пицца, или в качестве растительного масла и корма для животных. Его также обычно используют для жарки в сетях быстрого питания, а также в промышленных продуктах, таких как чипсы и лапша быстрого приготовления. Остальная часть этого универсального вещества (27%) используется в промышленных целях или для производства таких продуктов, как мыло и моющие средства, а небольшой процент (5%) идёт на производство биотоплива.

Давайте попытаемся разобраться с наиболее распространёнными заблуждениями о пальмовом масле.

Заблуждение 1. В пальмовом масле много трансжиров, которые образуют «плохой холестерин», поэтому оно вредно для здоровья.

Фото: wwf.org.uk



В пальмовом масле в его натуральном состоянии нет трансжиров, как, впрочем, их нет во всех растительных маслах в их натуральном состоянии. Пальмовое масло по своей структуре достаточное твёрдое при температуре не выше 24 градусов Цельсия. Благодаря твёрдой структуре, значительно снижается необходимость в его гидрогенизации. Высокая окислительная стабильность пальмового масла также делает его менее восприимчивым к прогорканию, обеспечивая ему длительный срок хранения. Пальмовое масло считается подходящей заменой других масел, поскольку оно не содержит трансжирных кислот и, следовательно, более полезно для сердца.

Заблуждение 2. Пальмовое масло в основном насыщенное, что не полезно для здоровья и вызывает проблемы с сердцем.

Пальмовое масло, как и другие растительные масла, содержит определённое количество насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Особенностью пальмового масла является примерно равное содержание как ненасыщенных, так и насыщенных жирных кислот. Примерно 40% этих жирных кислот — это мононенасыщенная олеиновая кислота, 10% — полиненасыщенная линолевая кислота, 44% — насыщенная пальмитиновая кислота и 5% — насыщенная стеариновая кислота.

Наиболее объективным показателем является соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным. Для пальмового масла это соотношение равно единице, что является примером оптимального баланса. Например, в сливочном масле (и масле гхи, которое по сути является топлёным маслом) этот показатель составляет всего 0,5, что означает, что в сливочном масле, изготовленном из животных жиров, гораздо больше насыщенных жиров. Свинина, говядина, баранина, молочная продукция из животных жиров да даже грудное молоко — все содержат насыщенные жиры. Таким образом, пальмовое масло насыщено всего на 50%, в то время как многие страны потребляют 92% насыщенных масел.

Но означает ли это, что теперь нужно запретить все насыщенные жиры и масла? Конечно же нет, это было бы абсурдом. И означает ли это, что если есть «насыщенная» часть в масле, то это масло нужно сразу называть вредным? Это было бы также абсурдным. Здесь важно сбалансированное соотношение разнообразных масел, необходимо внедрять здоровые кулинарные привычки и повышать уровень осведомлённости о необходимости здорового питания и правильного употребления различных масел.

Вопрос насыщенных жиров относится к аспектам качества питания, его пищевой ценности, но не к вопросам пищевой безопасности. Важным инструментом информирования потребителей о содержании насыщенных и ненасыщенных жиров в масле или продукции является маркировка пищевой ценности согласно международному стандарту Кодекс Алиментариус. Требования по указанию пищевой ценности (что включает процент жиров, насыщенных и ненасыщенных), наряду с углеводами, добавками и т. д. , даст возможность потребителю принимать информированные решения по выбору пищевой продукции.

Заблуждение 3. В результате гидрогенизации пальмового масла формируются вредные трансжиры и «плохой холестерин».

В первую очередь, что означает «гидрогенизация» (или гидрирование)? Это когда в жидкое масло добавляют водород (hydrogen), чтобы оно стало твёрдым (в ходе данной реакции молекула водорода присоединяется к двойной или тройной связи молекулы). Далее — откуда связь между гидрогенизацией и трансжирами, которые считаются вредными? И почему трансжиры считаются вредными? Важным аспектом является так называемая длина жирных кислот в маслах, которые принимают различные метаболические пути. Например, короткие и среднецепочечные жирные кислоты попадают сразу в печень и метаболизируются, не оставляя возможности для них попасть в печёночную портальную систему и создать вредный холестерин. Многие люди, заботящиеся о здоровье, игнорируют этот аспект в обсуждениях, что вызывает опасения потребителей. Трансжиры относятся к длинноцепочечным, которые не сразу метаболизируются (гуляя по печёночной портальной системе) и в итоге могут создать «вредный холестерин». Но означает ли это автоматически, что масло вредно?

Трансжиры могут возникать от частичной гидрогенизации и от нагревания масла в процессе производства или готовки. Даже когда мы просто дома жарим на растительном масле и перегреваем его, есть какая-то доля вероятности возникновения трансжиров. Если говорить о маслах, почему-то никого не беспокоит местная кулинарная привычка перекаливать жидкие масла при готовке и использовать их многократно, что крайне вредно (учитывая частоту употребления) для здоровья.

Если гидрогенизировать масло полностью, трансжиры не формируются совсем, но тогда масло станет слишком твёрдым. Чтобы добиться желаемой степени мягкости (для спредов, маргарина), в процессе производства применяют частичную гидрогенизацию. Таким образом, гидрогенизация происходит благодаря «ненасыщенной» части масла (мононенасыщенной олеиновой части), где происходят изменения «двойных связей» (double bonds) во время обработки, в основном при нагревании. А двойные связи содержатся только в ненасыщенных жирных кислотах. Поэтому вероятность образования трансжиров высока именно для ненасыщенных жирных кислот.

Так, например, оливковое масло — одно из самых ненасыщенных (считается полезным), но оно слишком дорогое по цене, чтобы из него делать маргарин. Пальмовое, напротив, по своей структуре уже достаточно твёрдое с оптимальным соотношением насыщенных и ненасыщенных (50/50), плюс насыщенные жирные кислоты не содержат двойных связей, которые приводят к насыщению, поэтому вероятность образования трансжиров в результате гидрогенизации именно пальмового масла крайне низка. К примеру, почему сливочное масло из животного масла держится твёрдым без какой-либо гидрогенизации? Потому что оно насыщенное (животного происхождения). Если же брать растительные жидкие масла, то, например, кокосовое масло намного более насыщенное (более 80%).

В любом случае, вопросы гидрогенизации (что может привести к промышленным трансжирам, по которым много дебатов в медицинском сообществе) и вопросы насыщенных жиров (что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям) — это два независимых друг от друга вопроса.

Заблуждение 4. Импортёры, чтобы платить меньше налогов, привозят техническое пальмовое масло и гидрогенизируют его для использования в пищевой продукции.

Фото: WWF Malaysia / Mazidi Abd Ghani.



Прежде всего, в международном стандарте по растительным маслам нет такого определения, как «техническое масло». Как происходит процесс производства пальмового масла? Масличная пальма начинает плодоносить через два или три года после посадки и плодоносит непрерывно в течение своей жизни, составляющей около 25 лет.

Первым шагом в процессе производства пальмового масла является сбор плодов пальмы. Собранные грозди транспортируются на фабрики, где их сначала стерилизуют, а затем обмолачивают. Мякоть зрелого плода обычно содержит 56−70% съедобного масла. На этом этапе ядра (мягкая внутренняя часть семени) отделяются и прессуются отдельно для извлечения пальмоядрового масла. Сырое масло далее очищается (рафинирование) с помощью физических и химических процессов в зависимости от того, каким должен быть конечный продукт. Например, в процессе рафинирования сырое пальмовое масло подвергается очистке перегретым паром от плохого запаха, окисления, загрязнений (дегуммирование, отбеливание и дезодорирование — всё это относится к процессу рафинирования).

После рафинирования последним этапом процесса производства пальмового масла может быть фракционирование (разделение) масла на жидкую и твёрдую фракции. Таким образом, в международном стандарте есть определение — сырое масло (crude oil), рафинированное масло (очищенное) и фракционированное (distilled).

В Малайзии, одном из крупнейших производителей пальмового масла, при фракционировании не дожимают до последних фракций, остаются остатки, которые Малайзия продаёт по более дешёвой цене в другие страны, где в свою очередь, происходит дальнейшее фракционирование для получения масла. Но это совершенно научно обоснованный процесс, который не означает что «техническое масло используются как пищевое после гидрогенизации».

Коды ТН ВЭД для остатков фракций после фракционирования отличаются, также как и цена нефракционированного масла, которая может быть выше. Если, например, пошлины и налоги на нефракционированное масло более высокие, легче привести остатки фракционированного и фракционировать его дополнительно внутри страны для получения пищевого масла. Например, в Индии в своё время была политика освобождения нефракционированного пальмового масла от импортных пошлин, чтобы таким образом поощрять процесс фракционирования внутри страны местными компаниями (чтобы было задействовано больше местных рабочих мест).

Однако это не имеет отношения к вопросам пищевой безопасности или процессу гидрогенизации. Чтобы улучшить прослеживаемость, обычно требуют указать предполагаемое назначение масла (предназначено ли оно для дальнейшего фракционирования, а значит использования в пищевой отрасли, или нет). Также необходимо применять надлежащие требования по маркировке, является ли продукт нерафинированным или рафинированным, фракционированным и т. д.

Заблуждение 5. Страны ЕС ограничивают импорт пальмового масла, поскольку оно признано небезопасным.

Фото: wwf.org.uk.



Европейский союз действительно ввёл определённые ограничения на импорт пальмового масла из Малайзии и Индонезии, но по совершенно разным причинам. Поскольку пальмы растут быстро и довольно продуктивны, наблюдается тенденция вырубки лесов (делесизация) ради выращивания пальм, что создаёт ряд экологических проблем. Поскольку в ЕС весьма важны «не связанные с продуктом процессы производства» (например, последствия для окружающей среды, или если в процесс производства хлопка используется принудительный труд, права человека и т. д. ), ЕС ввёл требования для производителей пальмового масла, согласно которым они должны подтвердить, что пальмовое масло было выращено устойчивыми методами, что не приведёт к делесизации.

Но заменить пальмовое масло невозможно, потому что если заменить плантации масличной пальмы другой масличной культурой, например подсолнечником, кунжутом или рапсом, сразу бы снизилась урожайность растительных масел и, следовательно, произошло бы расширение сельскохозяйственных угодий, что опять-таки приведёт к ещё большей вырубке лесов. Поэтому все заявления о том, что EFCA (Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов) пришло к выводу, что пальмовое масло небезопасно, полностью не соответствуют действительности.

Заблуждение 6. Нужно тестировать пальмовое масло, молоко и молочную продукцию при импорте до выхода на рынок на предмет соответствия трансжиров, перекисного числа и других показателей в лаборатории.

Для чего добавляют пальмовое масло в молоко или молочную продукцию? В молоко могут добавлять растительное масло с одной целью — чтобы увеличить объем и продавать дешевле. Например, в Новой Зеландии при производстве молочной продукции добавляют пальмовое масло для экспорта в страны Африки по запросу некоторых стран этого континента, поскольку таким образом продукция более доступна для жителей стран с более низким доходом, где большая экономичекая доступность к базовым продуктам важна для продовольственной безопасности.

Пищевая ценность молочной продукции от этого не ухудшается, при этом сокращается наличие насыщенных животных жиров, что, если говорить с точки зрения здоровья, даже хорошо. Для добавления в молоко или молочную продукцию пальмовое масло не гидрогенизируют, поскольку нет цели делать его твёрдым в молоке или молочной продукции. При пастеризации молока происходит определённое нагревание, но небольшое, в результате перегрева не происходит.

Поэтому вводить обязательное тестирование молока и молочной продукции на предмет обнаружения там трансизомеров — совершенно бессмысленное занятие. Что касается «тестирования в аккредитованной лаборатории», согласно методам Кодекс Алиментариус по отбору проб и испытаниям растительных масел методы испытанию должны проходить согласно ISO 6321:2002 для всех масел и методам Ассоциации официальных химических аналитиков для пальмовых масел АОСА-Cc-3−25 (97), с использованием газожидкостной хроматографии.

В настоящее время в Узбекистане нет ни одной лаборатории, аккредитованной для таких методов испытаний с регулярной практикой тестирования по методам международных стандартов. Кроме этого, в постановлении говорится о тестировании на соответствие «техническим регламентам и стандартам». Большая часть показателей и стандартов по методам испытаний, на которые ссылается обязательный на сегодня технический регламент — это ГОСТы (или межгосударственные, или ЕАЭС), которые по многим показателям не гармонизированы с международными стандартами Кодекс Алиментариус.

Что необходимо требовать при добавлении в молоко пальмового масла — обязательно указывать это в маркировке. Некоторые недобросовестные производители с целью продать продукт по более высокой цене в маркировке указывают только животное масло (которое дороже, чем растительное, хоть и более вредное). Крупные мировые производители не допускают введение потребителей в заблуждение и ради краткосрочной выгоды не идут на такие нарушения, из-за которых можно потерять рынок навсегда.

Стандарты Кодекса Алиментариус обновляются регулярно с принятием новых научных данных и технологий, но стандарты ЕАЭС или межгосударственные стандарты СНГ, на основе которых, собственно, принимаются (или точнее сказать, в основном копируются) национальные стандарты Узбекистана, не пересматриваются по много лет, а в каких-то случаях и десятилетий. Например, показатели окисления растительных масел, отражающие концентрацию в них перекисных соединений (перекисное число), альдегидов и кетонов (анизидиновое число), свободных жирных кислот (кислотное число) не являются основными показателями безопасности пищевых растительных масел согласно международным стандартам. Это связано с тем, что эти показатели являются естественными характеристиками растительных масел, и их значения очень различаются для разных видов растительных масел в зависимости от условий произрастания масличных растений, а также условий их переработки и хранения.

Перекисное число или кислотность растительного пищевого масла указывают прежде всего на уровень гигиенического качества масла (свежесть, очистка, запах, вкус). На гигиеническое качество может повлиять, среди прочего, неправильное хранение (например, в отапливаемом месте, на солнце и т. д. ) или некоторые несоответствия в процессе производства. В СССР показатели окисления были отнесены к категории показателей безопасности в конце 1980-х с целью ужесточения контроля за качеством продукции нарождавшегося малого бизнеса, пользовавшегося в те времена кустарными способами. Поэтому были введены завышенные требования в отношении масел без научного доказательства.

Хоть они и принимались как временная мера, они действуют до сих пор, несмотря на то, что противоречат мировой практике, вводя необоснованно завышенные требования к содержанию в пальмовом масле нестабильных продуктов окисления (перекисных соединений), но при этом не ограничивают содержание стабильных продуктов окисления (по анизидиновому числу) и допускают использование антиоксидантов, что недопустимо в натуральном продукте.

Выводы

Обязательное тестирование импортируемого пальмого масла или молока и молочной продукции противоречит правилам Соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС), так как не основано на научных данных, необоснованно и направлено, прежде всего, на ограничение конкуренции. Если будут запреты или какие-то ограничения либо повышение налогов на пальмовое масло, повысятся расходы на более дорогое растительное масло и вырастет гидрогенизация других растительных масел (ведь для маргарина нужно более твёрдое по составу масло), а также уровень нелегального ввоза.

В формулировке самой меры смешаны вопросы безопасности и вопросы здорового питания (решение проблемы насыщенных и ненасыщенных масел). Однако для решения проблемы безопасности пищевых продуктов необходимо обеспечить гармонизацию с международными стандартами, ускорить принятие нового закона о пищевой безопасности. Обязательная сертификация пищевых продуктов перед выпуском на рынок не применяется к пищевой продукции согласно правилам ВТО. Безопасность пищевой продукции обнаруживается не при проверке конечной упакованной продукции. Она должна мониториться по всей цепочке, начиная от сырья, производственных условий, гигиенических практик, включая хранение, условия торговли, маркировку и т. д.

Например, чтобы то же масло не перегревалось при производстве, правильно хранилось, с соблюдением температурных и других требований, нужны современные гигиенические практики согласно стандарту Кодекс Алиментариус по основным принципам гигиены, которые в Узбекистане ещё не внедрены. Новый проект закона о пищевой безопасности содержит новые принципы, включая принцип регулирования пищевой безопасности по всей пищевой цепочке «от фермы до стола», обязательное применение надлежащих гигиенических практик, и самое главное, юридическую ответственность всех пищевых операторов (начиная от фермеров, производителей, продавцов, импортёров и т. д. ) за выпуск безопасной продукции на рынок. Обеспечение безопасности является прежде всего ответственностью пищевых операторов, а не государственных органов.

В настоящее время Узбекистан находится в процессе вступления в ВТО, поэтому все эти планы по мерам СФС (меры безопасности пищевых продуктов) должны быть согласованы с Соглашением ВТО по СФС. Но, похоже, между ведомствами нет абсолютно никакой координации и единой политики в вопросах как пищевой, так и продовольственной безопасности. Нет институциональной структуры для обсуждения и решения вопросов безопасности пищевых продуктов, нет единого агентства по пищевой безопасности, в результате любое ведомство может выходить с инициативами по вопросам пищевой продукции, без соответствующей компетенции.

В отношении лабораторий очевидно, что кто-то желает обеспечить себе регулярный доход путём обязательного «тестирования и выдачи сертификатов». Искать непонятно что, неизвестно где, непонятно чем, и главное — зачем? Обязательная сертификация до выпуска на рынок готовой продукции на устаревшие ГОСТы по устаревшим методам, нигде в мире не признаваемым, никаким образом не может способствовать обеспечению безопасности пищевой продукции. Существующая система сертификации сдерживает развитие рынка услуг частных лабораторий. Наличие устаревших СанПинов и ГОСТов, по которым обязаны выдавать сертификаты, также блокирует саму возможность развития лабораторий, так как и аккредитацию они получают на выполнение испытаний по устаревшим методам.

Подобного рода требования никак не могут способствовать достижению целей улучшенного питания и сокращения сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровое питание — это прежде всегo разнообразное питание, это экономический доступ к питательным и разнообразным продуктам питания, поскольку именно разнообразие и балансированная диета являются предпосылкой для здоровья. Должен быть доступ к современной информации о полезных или вредных свойствах продукции.

О чём должны заботиться инициаторы решений, если им важно здоровье нации

Если наши ведомства (в данном случае не совсем понятно, кто инициатор постановления — ТПП, депутаты или кто-то другой) действительно заботятся о здоровье нации, они прежде всего должны обеспокоиться тем, что Узбекистан относится к странам с наиболее высоким потреблением насыщенных жиров, хлеба и сахара, которые в совокупности являются главной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний. И происходит это прежде всего от бедности населения, отсутствия экономического доступа к более разнообразным и питательной продуктам.

Их должно беспокоить, как на здоровье людей сказывается избыточное применение пестицидов и минеральных удобрений под видом повышения урожайности сельскохозяйственных культур, ведь все эти химикаты потом переходят в организм человека и животных через пищевую продукцию, корма и добавки и т. д. Их особенно должно волновать, что за последние десятилетия в результате бесконтрольного применения ветеринарных препаратов (те же антибиотики, что и в отношении лечения людей) и антимикробных препаратов среди людей резко повысился уровень устойчивости к антимикробным препаратам как среди животных, так и людей, ведь это приводит к тому, что скоро даже антибиотики самого последнего поколения перестанут действовать.

В Узбекистане до сих пор нет современных диетических рационов, всё ещё действуют устаревшие советские нормативы с «калориями» как основным критерием здорового питания. Это вопросы, которые уже относятся к более широкому понятия «продовольственная безопасность», требуют комплексной политики, основанной также на современных методах и подходах, а не устаревших представлениях о продовольственной безопасности как о «самодостаточности в производстве хлеба и картошки». Такой устаревший подход за 30 лет привёл нас в ряд стран с наихудшими показателями продовольственной безопасности (food insecurity and malnutrition).

Экономическая недоступность многих питательных импортируемых продуктов из-за пошлин и налогов на импорт и политика «дешёвого хлеба», которая была чуть ли не главной идеологией в основе политики продовольственной безопасности, привела к тому, что большинство населения питается однообразно, избыточному потреблению хлеба, сахара и насыщенных жиров, что ведётк ожирению, и возросшему уровню неинфекционных заболеваний.

Поэтому, вместо того чтобы устраивать охоту на ведьм в виде пальмового масла или ещё какого-то продукта и искать в молоке то, чего там нет, было бы хорошо, если бы депутаты ускорили процесс принятия нового законодательства в области пищевой безопасности, а также содействовали процессу гармонизациикритериев безопасности с международными стандартами Кодекс Алиментариус.

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