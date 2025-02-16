В Узбекистане усилят борьбу с безработицей среди молодёжи. Президент на встрече с представителями молодёжи предупредил о возможных негативных последствиях безработицы, таких как вовлечение в преступную и запрещённую деятельность. Он объявил о ряде новых мер поддержки молодёжи и заявил, что руководители всех сфер должны прислушиваться к молодым людям. Те, кто этого не понимает, «не имеет права находиться в наших рядах», сказал глава государства.

Утилизационный сбор на электромобили: экологическая мера или торговый барьер? С 1 мая значительно увеличится утильсбор на импортные электромобили. Представитель Министерства инвестиций Иномжон Абдурахмонов объяснил это необходимостью создания инфраструктуры по переработке аккумуляторов и поддержкой местного автопрома. «Газета.uz» изучила его доводы.

Кому выгодно обязательное тестирование пальмового масла и есть ли смысл? Обязательное тестирование пальмого масла и продуктов с ним, включая молоко, не основано на научных данных, противоречит принципам ВТО и ограничивает конкуренцию. Юрист Умида Хакназар в своей колонке пишет о мифах об этом продукте и о том, что на самом деле должны делать власти, если их заботит здоровье нации.

Почему реформа докторантуры в Узбекистане не дала результатов. Реформа докторантуры не смогла ни улучшить систему, ни повысить качество научных кадров, но привела к появлению нечестных способов получения степени и публикации статей в низкокачественных журналах. Проблемам сферы посвящено исследование, опубликованное в научном журнале Higher Education Policy.

Фигуранты дела о покушении на Комила Алламжонова получили сроки до 23 лет. В общей сложности Военный суд Узбекистана приговорил 10 человек. Среди осуждённых — Шухрат Расулов, Джавлан Юнусов, Шохрух Ахмедов, Исмоил Жахонгиров и Дониёр Ташходжаев (бывший первый замначальника ГУВД Ташкента).

В Ташкенте в 2024 году произошло 1280 ДТП, погиб 91 человек. Депутаты столичного кенгаша поручили УБДД принять меры по резкому снижению смертности. Среди поручений — как прогрессивные (приподнятые переходы), так и спорные (заборы). Специалистов УБДД могут отправить в Европу за опытом.

«Мы очень мешаем» — об отношении к велосипедистам в городе. В ноябре возле старого ТашМИ электромобиль сбил велосипедиста Николая Сдержикова. Инспектор, прибывший на место ДТП, сказал, что тот должен был ехать по тротуару. Следствие по делу шло два месяца. С его итогами Сдержиков, которого оштрафовали, не согласен и надеется на справедливое дорасследование.

Трагедия в Келесе: 17-летний подросток подозревается в убийстве 18-летнего Аскара Гульматова. В Генпрокуратуре сообщили, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Родные покойного утверждают, что нападавших было несколько.

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