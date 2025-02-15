Лепёшка с картофелем и сыром на сковороде
Очень вкусные и пышные лепёшки с картофелем и сыром на сковороде.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Пирожки без дрожжей, которые получаются очень мягкие, ароматные и вкусные.
Погача по-турецки с сыром
Погачу в Турции обычно подают на завтрак или к ланчу и запивают горячим чаем.
Сырные блинчики
Тонкие кружевные блинчики с сыром всегда будут уместны к завтраку и на перекус.
«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью
Эта выпечка порадует вас отменным вкусом, станет полноценной трапезой и удивит быстротой приготовления.
Слойки с сыром, шпинатом и яйцом
Чтобы приготовить эти хрустящие слойки, достаточно иметь в холодильнике пачку готового теста и совсем немного времени.
Слойки с курицей и сыром
Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо.
Хачапури по-аджарски
Пышное хачапури с сырной начинкой, запечённое с яйцом в центре, — простое и вкусное грузинское блюдо.
Хачапури по-мегрельски
Хачапури по-мегрельски — ещё один из видов грузинского хачапури.