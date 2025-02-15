Лепёшка с картофелем и сыром на сковороде





Очень вкусные и пышные лепёшки с картофелем и сыром на сковороде.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Пирожки без дрожжей, которые получаются очень мягкие, ароматные и вкусные.

Погача по-турецки с сыром





Погачу в Турции обычно подают на завтрак или к ланчу и запивают горячим чаем.

Сырные блинчики





Тонкие кружевные блинчики с сыром всегда будут уместны к завтраку и на перекус.

«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью





Эта выпечка порадует вас отменным вкусом, станет полноценной трапезой и удивит быстротой приготовления.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом





Чтобы приготовить эти хрустящие слойки, достаточно иметь в холодильнике пачку готового теста и совсем немного времени.

Слойки с курицей и сыром





Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо.

Хачапури по-аджарски





Пышное хачапури с сырной начинкой, запечённое с яйцом в центре, — простое и вкусное грузинское блюдо.

Хачапури по-мегрельски





Хачапури по-мегрельски — ещё один из видов грузинского хачапури.